Dojmy z Gamescomu: Heroes: Olden Era se hrají parádně. Na stylizaci se zvyká hůř

29. 8. 2025 16:00

Ze všech her, které jsem jsi na Gamescomu vyzkoušel, jsem se nejvíce těšil na nové pokračování mé nehynoucí lásky Heroes of Might and Magic: Olden Era. Po tisícovkách hodin v Heroes III byl pro mě každý nový díl příslibem, že snad sesadí z trůnu nesmrtelnou legendu z roku 1999. Zatím se tak nestalo.

I když má Olden Era velice slušně nakročeno a z každé jedničky a nuly, které hru pohání, je jasné, že tvůrci ze studia Unfrozen navazují na odkaz oblíbeného třetího, ale i pátého dílu. A vlastně jedinou výtku mám zatím k prapodivně pohádkové grafické stylizaci.

Vklouznutí do hry bylo velmi povědomé, dokonce zůstaly zachované klávesové zkratky ze třetího dílu, takže jsem bleskurychle v prvním kole najal sekundárního hrdinu, provedl nějaké to přesouvání armád, vystavěl první budovu ve městě a odehrál úvodní souboj.

Samotného mě až zaskočilo, jak plynule jsem během asi pěti minut do neznámých vod Olden Era vplul. Se souhlasým mručením: „Jasně, aha, takhle to funguje,“ jsem se proklikal uživatelským rozhraním. Vytyčil si plán na dobytí první pily a kamenolomu, naplánoval si pár tahů a jal se sžívat s jednotkami.

Jako startovní hrad jsem si zvolil Kobku, byť ke kýženým drakům jsem se za tu hodinku dema nedostal. Osahal jsem si ale ostatní jednotky – hydry, plíživé elfy, minotaury, troglodyty i medúzy. Každou potvoru navíc můžete upgradovat do dvou výrazně odlišných variant.

Třeba právě výše zmíněné mýtické medúzy můžete mít v partě buď v mutaci, která dokáže pohledem proměnit protivníka v kámen a útočí zblízka bez postihu, nebo naopak silnější střelce, kteří dokáží šípy zpomalovat protivníky, a ještě vrací útok před samotnou ranou nepřítele.

Ostatně různé varianty disponují hodně odlišnými schopnostmi a vlastnostmi. Přitom mají poměrně jasně daný archetyp – chcete minotaury, kteří jsou silnější a více vydrží? Nebo spíše slabší, ale s plošným útokem a zajímavým mechanismem útoků posílených morálkou?

Návrat domů

Levelování hrdinů je potom velmi podobné pátému dílu – klasické schopnosti se dělí do podschopností se zajímavými bonusy, ale i novými mechanismy. Například taktika vám umožní přeskupit jednotky před začátkem boje, jak jsme zvyklí. V podschopnostech se skrývají třeba bonusy k jednotkám, které místo svého tahu vyčkávají.

Každý národ pak zjevně disponuje ještě unikátním mechanismem. V případě Kobky to byl systém postojů, kdy v každém kole souboje můžete zvolit bonus k útoku, obraně nebo síle kouzel.

Role hrdinů v soubojích vám pak klasicky umožňuje metat kouzla, nebo útočit. Magie je sympaticky rozdělená do tříd, přičemž můžete vynalézat konkrétní kouzla, čímž se eliminuje role náhody při výstavbě magických gild. Všichni jistě víme, jak obrovským handicapem bylo hrát Heroes III třeba bez kouzla městské brány.

Pavouk správy města zase připomíná spíše rozvětvený diagram pátého dílu. Obrazovky měst jsou nádherně vymodelované a každá postavená budova krásně demonstruje, jak se citadela proměňuje a vyvíjí.

Skvělým strategickým prvkem se jeví i vyhlášky zákonů, které jsou unikátní pro každou frakci a podobně jako třeba výzkum v Songs of Conquest vám odemykají třeba větší přírůstek jednotek nebo pasivní bonusy k hrdinům.

Co už tak krásně nevypadá, je mapa světa. Určitě jde o subjektivní dojem, na který si snad časem zvyknu, ale pohádková kreslená stylizace mi evokuje spíše nějaký mobilní titul. Platí to taky pro jednotky, které trochu ztrácí identitu a velmi jednoduše se mezi sebou pletou. Poznat, a hlavně odlišit od sebe všelijaké brouky démonického Úlu bylo na bojišti docela problematické. Opět doufám, že to je pouze o zvyku a s odehranými hodinami tahle potíž vymizí.

Hodně mě potěšilo, jak důvěrně se Olden Era hraje. Jednotky mají tak akorát vlastností, aby člověka nezahltily. Sympaticky působí i výpravné scénáře, které nabízejí třeba i vedlejší úkoly se zajímavými odměnami. Navíc pokud jste hráli HoMaM III, tak vám mapa dobrodružství bude náramně povědomá, protože spousta objektů jako by kultovnímu dílu z oka vypadla.

Nostalgie platí i pro zvukovou stránku. Začátek nového týdne i sebrání truhličky s pokladem vás přivítá důvěrně známou melodií, která vás zavalí vřelými vzpomínkami. Tak ostatně působí celá hra – jako návrat do dětského pokojíku, ve kterém jste vyrůstali, který někdo od podlahy zrekonstruoval.

Nová omítka. Místo lustru moderní ledky, nové rámy oken. Pořád byste ale místností prošli klidně i poslepu. Velkým otazníkem je za mě skladba hradů, která se až kacířsky odklání od zavedených frakcí – vedle hmyzáků bude v nabídce třeba i hrad inspirovaný lovecraftem, lidská frakce zase nemá anděly... důležité ale nakonec bude, jak se Olden Era bude hrát.

A tady po hodině na Gamescomu nemám obavy, že Unfrozen nedodají, co slíbili. Staré s novým, známé s moderním, retro se svěžím. Heroes of Might and Magic: Olden Era by měli vyjít v předběžném přístupu ještě v letošním roce a já se nesmírně těším!

Nejnovější články