Dojmy z Gamescomu: Na High on Life 2 jsem vůbec nechtěl, nakonec jsem se královsky bavil

Příběh toho, jak jsem se na Gamescomu dostal k hraní High on Life 2, patří mezi TOP 10 redakčních anime zrad (ta největší je, když mě Šárka donutila jít na teambuilding, aby se na něj sama na poslední chvíli vykašlala). V červnu jsem měl ještě páteční dopoledne na výstavě okázale volné. „A nechceš si zajít na něco z toho Microsoftu?“ tázala se mě šéfredaktorka, které jsem na to odvětil: „Dobře, tak mi tam něco vyber a zabookuj.“
Bum! V kalendáři mi přistál High on Life 2. Já jsem až do pátečního rána Šárku proklínal a slovně napadal téměř každý den – když už mě chtěla poslat na trapnou střílečku s trapným humorem, mohl jsem jít rovnou na Borderlands 4, že ano.
Jenže chyba lávky! Čekal jsem opět nepříliš nápaditou akci, jejíž hlavní devízou jsou mluvící zbraně, které ale na vteřinu nezavřou zobák a sypou do vás jeden vtípek za druhým takovou kadencí, že po dvaceti minutách hraní máte chuť se zvednout od obrazovky a najít skutečnou zbraň, kterou otočíte proti sobě.
High on Life 2 je stále obrovsky ulítlá a barevná hra se spoustou střeleného humoru. Jenže je taky neskutečně kreativní, a hlavně si dává s komedií mnohem větší práci. Už to není konstantní baráž hlášek v naději, že se alespoň nad jednou uchechtnete. Vtipy dostávají zasloužený prostor, nechávají se doznít, dávají si na čas s vygradováním pointy. Občas je hra vyloženě zticha a nechává vás se soustředit na akci. Hurá, konečně někdo pochopil, že i humor má své zásady a dynamiku!
Jdeš na Con Con na con?
Demo mě postupně protáhlo planetou Con Con, kde se pořádají nejrůznější veletrhy – od parkovacího festivalu až po vraždící con. Cílem je zkorumpovaný emzácký politik, který chce prosadit testování na lidech. Jenže o hlavu senátora se uchází i slavný intergalaktický zabiják.
Hra vás opět omráčí neskutečnou energií, barvitostí a ztřeštěností, která zřejmě nesedne každému. Mě ale překvapila mnohem větší hravostí a kreativitou, než tomu bylo v případě prvního dílu.
Počínaje drobnostmi, jako že se při vstupu na veletrh vrahů musíte gamepadem podepsat a váš klikyhák pak figuruje v oficiální soupisce návštěvníků festivalu. Konče zábavnými a zásadními nápady, které High on Life 2 pomáhají vyčnívat z davu právě třeba před zmíněnými Borderlands 4.
Ve které střílečce například můžete jezdit na skateboardu? Nejde přitom jen o nějaký gimmick, místo sprintu naskočíte na skateboard, a protože jsou úrovně plné zábradlí, ramp a rozsáhlých prostor, můžete skopičit, grindovat a u toho sestřelovat neřády jedna radost.
Hra taky ráda boří čtvrtou stěnu a hraje si s interaktivitou jako takovou. Zlotřilý senátor vám například během závěrečného souboje zmenšený vleze do skafandru a začne se všelijak hrabat v nastavení. Najednou hru přepne do mimozemského jazyka, nastaví frekvenci hlášek zbraní na ultra (ve vtipném pomrknutí na nesnesitelnost vtípků z jedničky) a celé tohle snažení kulminuje až resetováním konzole do továrního nastavení, kterému můžete předejít jenom tak... že se ho pokusíte z rozhraní helmy vyškrábnout nožem – bodnutím přímo do vlastního obličeje.
Ostatně zbraně (potažmo skateboard, který můžete někomu kopnout přímo do úsměvu) nebudou jen ke střílení a filozofickým rozpravám o smyslu života. Každá má sekundární režim střelby, který nějakým způsobem interaguje s prostředím.
Puška s implantovanou hlavou galaktického zabijáka umí vystřelovat kolíky s kabelem, kterým lze připojovat zařízení do elektrické sítě anebo svazovat nepřátele. Brokovnice zase zvládne nasávat blobovitá stvoření a používat je jako trampolínu pro výskok do nepřístupných míst. Samopal potom umí zpomalovat čas.
Ve hře se tak krom akce a humoru dočkáte i logických hříček a hledání zapomenutých truhel s všelijakými bonusy a sesbíratelnými předměty.
zdroj: Squanch Games
High on Life 2 je zkrátka ve všech ohledech lepším pokračováním prvního dílu, ať už jde díky skateboardu a novým zbraním se zajímavými mechanismy pro řešení environmentálních hádanek o samotnou hratelnost, nebo i mnohem vybroušenější tón, který se ale pořád nebojí ujetého a absurdního humoru.
Hra vychází 13. února 2026 na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Ode dne vydání bude k dispozici také v předplatném Game Pass.