Nejčtenější články týdne – Hedvábí a bič

Z dobrodružství Indiana Jonese, přes trnitou cestu návratu série Metroid Prime až po překvapivé úspěchy středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance, každý z článků minulý týden přinesl jedinečný pohled do světa herního průmyslu. S příchutí nostalgie a očekávání jsme se ponořili do pokračování Hollow Knight: Silksong, které navzdory počátečním pochybnostem nakonec uchvátilo. Borderlands 4 mezitím přitahuje masy hráčů svou chaotickou akcí, ale neobejde se bez technických problémů, které poněkud kalí celkový dojem.
Nejčtenější články týdne
Horší než při vydání. Remasteru Oblivionu kleslo hodnocení na Steamu
Další hra pod značkou Dungeons & Dragons by mohla být revoluční MMO
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants – recenze římské jednohubky
Hollow Knight: Silksong – recenze broučí metroidvanie
Jak hodnotí ve světě Borderlands 4?
Redakce doporučuje
Středověk na dosah meče. Navštívili jsme Kingdom Come: Deliverance Fanfest
Daemon X Machina: Titanic Scion – recenze nadupaného anime béčka
Pod radarem: Simulace hasičů, kolonizace asteroidů od tvůrců Dorfromantik a noirová arkáda
Metroid Prime 4: Beyond nakonec stihne vyjít letos. Samus dorazí i na původní Switch
Hades II dostává datum vydání. Řecké peklo se vrací na PC a Switch
Videa
