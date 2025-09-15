Nejčtenější články týdne – Hedvábí a bič
Nejčtenější články týdne – Hedvábí a bič

15. 9. 2025

Z dobrodružství Indiana Jonese, přes trnitou cestu návratu série Metroid Prime až po překvapivé úspěchy středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance, každý z článků minulý týden přinesl jedinečný pohled do světa herního průmyslu. S příchutí nostalgie a očekávání jsme se ponořili do pokračování Hollow Knight: Silksong, které navzdory počátečním pochybnostem nakonec uchvátilo. Borderlands 4 mezitím přitahuje masy hráčů svou chaotickou akcí, ale neobejde se bez technických problémů, které poněkud kalí celkový dojem. 

Nejčtenější články týdne

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Horší než při vydání. Remasteru Oblivionu kleslo hodnocení na Steamu
Čas některé hrany neobrousí
Baldur's Gate III
Další hra pod značkou Dungeons & Dragons by mohla být revoluční MMO
Je tohle cesta na výsluní?
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants – recenze římské jednohubky
Do stejné řeky se vyplatí vstoupit
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong – recenze broučí metroidvanie
Ze života hmyzu
Borderlands 4
Jak hodnotí ve světě Borderlands 4?
Zábava s technickými obtížemi

Redakce doporučuje

Kingdom Come: Deliverance Fanfest 2025
Středověk na dosah meče. Navštívili jsme Kingdom Come: Deliverance Fanfest
Bohatý program, atmosféra a medovina
Daemon X Machina: Titanic Scion
Daemon X Machina: Titanic Scion – recenze nadupaného anime béčka
Nový Armored Core, nebo spíš Anthem?
Firefighting Simulator: Ignite
Pod radarem: Simulace hasičů, kolonizace asteroidů od tvůrců Dorfromantik a noirová arkáda
Vesmírní samurajové i sbírání autíček
Metroid Prime 4: Beyond - Datum vydání
Metroid Prime 4: Beyond nakonec stihne vyjít letos. Samus dorazí i na původní Switch
Po letech čekání
Hades II – Launch Trailer
Hades II dostává datum vydání. Řecké peklo se vrací na PC a Switch
Melinoë vrací úder

