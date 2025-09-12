zdroj: Nintendo

Metroid Prime 4: Beyond nakonec stihne vyjít letos. Samus dorazí i na původní Switch

12. 9. 2025

Nintendo po téměř deseti letech od původního oznámení potvrdilo, že Metroid Prime 4: Beyond vyjde 4. prosince 2025. Dočkáme se tak návratu kultovní série na Nintendo Switch i na Switch 2, čímž končí roky spekulací o osudu této dlouho vyhlížené hry.

Oznámení zaznělo během dnešního Directu a okamžitě se stalo jedním z hlavních taháků celé prezentace. Fanoušci už totiž začínali mít obavy, že se projekt opět opozdí, od dubnového odhalení Switche 2 totiž nebyly k vidění žádné nové záběry a kolem hry panovalo nezvyklé ticho, prolomené jen reklamou z londýnského metra, podle které už vyšla.

Metroid Prime 4: Beyond má za sebou trnitou cestu. Pokračování posledního dílu z roku 2007, Metroid Prime 3: Corruption, začal původně vznikat ve studiu Bandai Namco, ale Nintendo po dvou letech rozhodlo o restartu projektu a svěřilo hru zpět do rukou autorů původní trilogie z Retro Studios. Od té doby bylo o hře slyšet jen sporadicky, až do jejího loňského znovuodhalení.

Potvrzení, že půjde o titul pro Switch i Switch 2, dává sérii šanci oslovit širokou základnu hráčů na obou platformách. Uvidíme, zda naváže na tradici, kdy Metroid v minulosti často předváděl, co nové konzole dokážou.

A i když trailer v Directu naznačil, že Samus letos kromě klasické výzbroje usedne také na futuristickou motorku, nejvíc bychom si měli cenit faktu, že konečně známe datum vydání. Po dlouhých letech čekání se zdá, že tentokrát už návratu do temných zákoutí vesmíru v nové kapitole jedné z nejikoničtějších sérií Nintenda nic nebrání.

Zdroje:
Nintendo
Šárka Tmějová
Nejnovější články