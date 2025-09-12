Jak hodnotí ve světě Borderlands 4?

Borderlands 4 je venku a podle prvních recenzí jde o návrat série ve velkém stylu, kterou trápí technické potíže. Na Metacriticu si hra drží průměrné skóre 84 bodů ze 100 a mnozí ji označují za nejlepší díl od legendární dvojky. Je taky dobré podotknout, že na Steamu si vede hra výrazně hůř a z předobjednávkového přednostního přístupu si odnáší „Smíšené“ recenze, kdy by ji pozitivně hodnotilo jen 60 % hráčů. Nejčastěji padají stížnosti na výrazné propady snímkování i na silných sestavách.
Dualshockers – 9/10
„Pokud už milujete sérii Borderlands – klidně i třetí díl – zaručeně si zamilujete i tuhle nejnovější porci chaotického a bombastického looter-shooteru. Borderlands 4 je bezpochyby můj nejoblíbenější díl série. Je to vyústění všeho, co se značka dosud naučila, a ještě něco navíc. Ať už jde o nové možnosti pohybu, vylepšení komfortu, díky nimž je honba za dokonalou legendární zbraní mnohem příjemnější, nebo výrazně lepší scénář – Borderlands 4 vyniká právě tam, kde jeho předchůdci zakopávali. Ohromná rozmanitost postav, výbavy a způsobů, jak se bavit, je prakticky nekonečná, a otevřený svět je překvapivě vítaným přídavkem do skvělé kooperační střílečky. Borderlands 4 je krok správným směrem a já jen doufám, že tenhle trend bude v celé sérii dál pokračovat.“
IGN – 8/10
„Borderlands 4 dává sérii pořádný kopanec, který tak dlouho potřebovala – nabízí fantastický otevřený svět a výrazně lepší souboje, i když je občas rytmus narušen bugy a neviditelnými zdmi.“
VGC – 4/5
„Skvělá RPG střílečka s návykovou hratelností. Některé nové prvky – jako nezajímavé postavy nebo zbytečný hák – trochu kazí dojem, ale zábava, kterou hra nabízí, převažuje. Borderlands 4 nám přesně připomíná, proč jsme byli tak velkými fanoušky prvních dvou dílů, a zároveň se ne úplně poučilo z chyb trojky.“
zdroj: Gearbox
Windows Central – 4/5
„Borderlands 4 je ultimátní hřiště pro Vault Huntery, zlatý standard, podle kterého by se měla série dál řídit. Jasně, výkon občas dokáže zážitek pokazit a za příběh na úrovni Naughty Dog bych vraždil, ale tahle hra mě nutí šíleně grindovat, hnát se za vyšším DPS, ladit buildy do absolutního min-maxu a točit loot do nekonečna. Psaní téhle recenze mi sežralo drahocenný čas, takže budu u vydání se svou partou napůl zombie. Jenže je to prostě zatraceně dobré. Jsem posedlý – a fanoušci Borderlands budou unešení, pokud jejich mašina zvládne držet krok.“
Eurogamer – 4/5
„Borderlands 4 je tak obrovská hra, že jsem napsala jednu z nejdelších recenzí své kariéry. A klidně bych mohla pokračovat dál. Jenže i moje zápěstí a vaše oči si zaslouží někdy pauzu. Nejnovější díl dokazuje, že v sérii je pořád spousta nevyužitého potenciálu. Tolik nových mechanik a možností jsem opravdu nečekala. Otevřený svět, který působí přirozeně, vypadá nádherně a podporuje chuť k objevování, spolu s parkourovými prvky, které přidávají radost ze skákání a rozmanitost, mi celý zážitek výrazně obohatily.“
GamesRadar+ – 4/5
„Za 29 hodin, které jsem v Borderlands 4 utopil, je to bez debat nejlepší střílečka, jakou jsem v roce 2025 hrál – skoro navzdory sama sobě – a její kresleně přepálené násilí je nepřetržitým zdrojem nadšení. Už jen představa, jak z Rippera udělám krvavou kaši výbušnou útočnou puškou, mě nutí znovu sáhnout po ovladači. Znamená to, že zbytek může být slabý? Ano. Jenže s tím přichází i pocit promarněné příležitosti – pokaždé, když mě Gearbox rozesmál nebo donutil usmát se, přistihl jsem se, že chci víc opravdovosti. Místo toho nám Borderlands 4 servíruje cukrovou vatu: nepopiratelně lahodnou, ale mnohem méně sytou, než by její objem napovídal.“
GameSpot – 7/10
„Pokud hledáte loot, budování postavy a chaotickou akci, Borderlands 4 vás nezklame. Mechanicky jde o nejlepší díl série, i když hluchá místa mezi přestřelkami mohou rychle unavit.“
The Verge – Bez číselného hodnocení
„Borderlands 4 vypne mozek a zapne zábavu. Nepřináší příběhovou revoluci, ale v chaosu, přestřelkách a zbraních je pořád doma.“