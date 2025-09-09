Další hra pod značkou Dungeons & Dragons by mohla být revoluční MMO

Fenomén Baldur's Gate III dostal značku Dungeons & Dragons do domácností, které o slavnou hru na hrdiny nejevily zájem. V Hasbro si teď lámou hlavu nad tím, co po fenomenálním úspěchu od Larianů s digitálním D&D dál. A vypadá to, že se tak trochu točí v kruhu. Dceřiná společnost Wizards of the Coast a hlavně její prezident John Hight, který dříve působil jako generální manažer série Warcraft, v rozhovoru pro Gamesindustry.biz uvedl, že nových projektů je hned několik. V rozhovorech opakovaně naznačuje, že by rád stál u vzniku nového MMORPG inspirovaného touto slavnou značkou.
Hight otevřeně přiznává, že tradiční pojetí online RPG, jaké známe z éry Ultimy Online, EverQuestu nebo World of Warcraft, už dnes neodpovídá době. Pokud by měl vzniknout nový D&D titul, musel by nabídnout jiný pohled na MMO jako žánr – ať už skrze moderní technologie, nebo flexibilnější systém vyprávění a hratelnosti. Zatím jde spíš o vizi než o konkrétní projekt, ale šéf Wizardů dává jasně najevo, že možnost takového vývoje bere vážně.
Z pohledu vývoje videoher se firma mezitím snaží sjednotit procesy a lépe nakládat s talenty. Všechna interní i externí studia nově staví na Unreal Enginu 5 a k dispozici mají centrální tým umělců a designérů, kteří se dokáží rychle přemisťovat mezi jednotlivými projekty. Cílem je vyhnout se cyklům masivního najímání a následného propouštění, které herní průmysl dlouhodobě provázejí.
zdroj: vlastní video redakce
Na poli konkrétních herních projektů je největší pozornost věnována dvěma značkám: Magic: The Gathering a Dungeons & Dragons. První jmenovaná letos zaznamenala obrovský úspěch díky crossoveru s Final Fantasy, který vydělal stovky milionů dolarů. Druhá naopak hledá cestu, jak navázat na obrovský úspěch Baldur’s Gate III. Vedle dříve oznámených projektů, například singleplayerové akce od studia Giant Skull vedeného Stigem Asmussenem, se tak otevírá prostor právě pro návrat k MMORPG.
Hight zároveň zdůrazňuje, že Wizards chtějí být atraktivní destinací pro špičkové vývojáře. Nedávno firma přetáhla část týmu zrušeného projektu Black Panther od EA, který povede veterán Monolithu Michael de Plater. Tyto posily by měly dostat příležitost experimentovat a rozvíjet nápady v rámci nově založené divize Digital Ventures, jež má za úkol přetavit existující značky i nové koncepty do digitální podoby.
Pokud by nakonec opravdu vzniklo nové Dungeons & Dragons MMO, muselo by soupeřit nejen s World of Warcraft, ale i s moderními „nekonečnými“ hrami, jako jsou Fortnite, Minecraft nebo plánované GTA VI. Hight ovšem věří, že právě flexibilita D&D – schopnost přizpůsobit se různým stylům hraní a distribučním modelům – může být klíčem k tomu, aby značka prorazila i v online prostředí budoucnosti. Prostor pro revoluční nápad tu podle něj rozhodně je.