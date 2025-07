Final Fantasy v Magicu smetlo Středozem. Vydělalo miliardy za jediný den

28. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Hasbro si musí mnout ruce, protože našlo efektivní způsob, jak nadále upevňovat pozici karetní stálice Magic: The Gathering. Je jím neutuchající přísun crossoverů se známými populárními značkami. Edice ze světa Pána prstenů byla co do výdělků rekordní, a tak se rázem oznamovaly edice ze světa Falloutu, Assassin's Creed, Marvelu i Final Fantasy. Balíčky s legendou JRPG do obchodů dorazily v půlce června a řádně provětraly peněženky fanoušků.

Generální ředitel Christian Cocks během hovoru s investory pronesl, že Magic: The Gathering – Final Fantasy zvládlo utržit 200 milionů dolarů za jediný den. Aby měl přehled i našinec, v přepočtu jsou to více než 4 miliardy korun.

zdroj: Square Enix

Částka to je rekordní a set nechává daleko za sebou i zmiňovanou Středozem, která na stejné tržby dosáhla až šest měsíců po vydání. Cocks navíc přiznává, že poptávka po boosterech Final Fantasy zůstává i nadále silná. Několikrát se tedy stalo, že karty došly, přestože Hasbro výrobu oproti jiným setům značně posílilo.

„Pán prstenů vydělal 200 milionů za šest měsíců. Final Fantasy to zvládlo za jediný den, přičemž jsme ani plně nevyužili poptávku, protože jsme nedokázali vyrobit dostatek kusů. Myslím, že jsme před vydáním výrobu navyšovali čtyřikrát. Tiskli jsme o nějakých osmdesát, devadesát procent karet víc, mnohem víc než u jakékoli jiné edice, kterou jsme kdy dělali, přesto chtěl trh ještě víc,“ vrněl si spokojeně Cocks.

Úspěch to je nebetyčný a hlad po podobných spolupracích zjevně u fanoušků neutuchá. Přesto se z komunity linou i obavy. Magic: The Gathering proslavil i jeho vlastní svět, postavy a příběh. Nicméně propojení s oblíbenými značkami pravidelně přináší obrovské množství peněz a společnost na ně bude o to více sázet. Jev, který může způsobit upozadění originálních edic.

Pro Hasbro se ovšem jedná o funkční strategii, jelikož MtG pro něj představuje jeden z posledních vysloveně ziskových segmentů. Celkové příjmy společnosti během reportovaného druhého čtvrtletí letošního roku činily 981 milionů dolarů, což je o 1 % méně oproti minulému roku. Firma během něho zaznamenala silný propad v sekci spotřebního zboží (o 16 %), který ale zmíněná edice s Final Fantasy téměř dokázala vynulovat. A to se počítá.