Wizards of the Coast chtějí po úspěchu Baldur's Gate III vydávat jednu až dvě hry ročně

30. 7. 2024 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pohádkový úspěch Baldur's Gate III, kterého se prodalo přes 10 milionů kopií, donutil vydavatelství Wizards of the Coast zaměřit se na hry. Vyplývá to z finanční zprávy za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2024. Firma do vývoje nalije v přepočtu skoro tři miliardy korun.

Cílem je začít nejpozději koncem příštího roku vydávat ročně jednu až dvě hry z portfolia značek, které firma vlastní. Pomoct s tím má nově najatý prezident Wizardů, John Hight, který dříve působil například jako viceprezident značky Warcraft u Blizzardu.

„Chceme se stát společností zaměřenou na digitální média. Zhruba polovina našich investic poputuje do videoher. Je pro nás stejně důležité vydávat hry pro naše fanoušky jako spolupracovat s těmi nejlepšími partnery v byznysu a rozšířit je i do oblastí, ve kterých zatím nejsou. Pomalou cestou se chceme stát jedním z nejsilnějších vydavatelů,“ říká šéf Wizards of the Coast, Christian Cocks.

Nejsilnějšími značkami v jejich porfoliu jsou bezesporu Dungeons & Dragons a sběratelská karetní hra Magic: The Gathering. Právě na první jmenovanou se chce firma zaměřit, byť třeba vloni zrušila dva připravované projekty ze světa D&D.

Studií mají ale Wizards of the Coast dost. Například Archetype Entertainment pracuje na sci-fi RPG Exodus, ve kterém si zahraje i Matthew McConaughey. Atomic Arcade pracuje na hře ze světa GI Joe a v neposlední řadě Invoke Studios, jež tvoří AAA RPG v Unreal Enginu 5, které bude silně inspirované právě značkou Dungeons & Dragons. Víme však jistě, že studio Larian s Wizards of the Coast spolupracovat už nebude a ať je jejich budoucí hra jakákoliv, Baldur's Gate 4 to určitě nebude.