Baldur's Gate 4 od Larianů nebude, nechystají dokonce ani DLC či datadisk

22. 3. 2024 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Studio Larian na konferenci Game Developers Conference (GDC) oznámilo, že nebudou vyvíjet žádné datadisky, DLC, ani pokračování Baldur’s Gate III. Swen Vincke, zakladatel Larian Studios, uvedl, že se společnost rozhodla rozloučit se značkou Dungeons & Dragons a prozkoumat jiné možnosti.

Zpráva může být pro mnohé překvapením, vzhledem k obrovskému úspěchu Baldur's Gate 3, který vedl ke spekulacím o potenciálních rozšířeních nebo dokonce automaticky se nabízejícím čtvrtém dílu. Navzdory tomu a předchozím diskusím o dalším obsahu pro Baldur's Gate III se ale Lariani rozhodli zaměřit na budoucí projekty mimo zasazení a pravidla Dungeons & Dragons.

Baldur’s Gate III ale ještě nekončí, hra prý bude i nadále dostávat bezplatné updaty a Larian se jí tak stále hodlá věnovat. Jen to bude ale právě formou klasických patchů, nikoliv velkých obsahových přídavků. Chystá se pak i podpora modifikací, a tak se o nový obsah může v budoucnu postarat komunita.

A co budou Lariani dělat dál? To zatím veřejně nikdo neví. Vincke naznačil možný návrat k sérii Divinity, ale upřesnil, že se jejich další projekt zřejmě dost výrazně odchýlí od očekávání. Budoucnost série Baldur’s Gate je tak s otazníkem, respektive ji má v rukou Hasbro, mateřská společnost Wizards of the Coast. Pokud ti budou chtít, mohou si najmout jiné vývojáře a Baldur’s Gate 4 zadat jim.

Zatím je tak na jakékoliv spekulace o dalších projektech Larianů příliš brzy, stejně jako bude zajímavé sledovat, co budou a nebudou chtít Wizards of the Coast dělat dál. Pro jednou by bylo osvěžující, kdyby se třeba Lariani pustili do něčeho úplně nového a netradičního – co třeba nějaké sci-fi?