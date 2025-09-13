Pod radarem: Simulace hasičů, kolonizace asteroidů od tvůrců Dorfromantik a noirová arkáda

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Shape of Dreams – Nepřetržitá roguelite akce, sólově i s přáteli
zdroj: Neowiz
Shape of Dreams chce být a snad se i stane vaší další závislárnou. Nepřetržitá akce pocházející ze škatulky roguelite, kde se to hemží nepřáteli a smrt číhá na každém kroku. Avšak znovu a znovu se budete vrhat do bitevní vřavy, abyste ozkoušeli, co dalšího titul nabízí.
Je totiž k dispozici hned osm hratelných postav a osm světů, které s nimi prozkoumáte. Ale tím hlavním jsou samozřejmě vylepšení, která odemykají takřka nekonečné možnosti kombinování nových typů útoků.
Celé to navíc opravdu skvěle vypadá, a pokud máte pár přátel, můžete sny tvarovat v kooperaci až ve čtyřech, čímž se vám otevře úplně nový svět – hledání synergií mezi jednotlivými postavami a jejich buildy. Pokud nemáte volné večery, tak na odkaz níže radši neklikejte…
Steam – 600 korun
Demo k dispozici
Star Birds – Kolonizace mini asteroidů od tvůrců Dorfromantik
zdroj: Toukana Interactive
Studiu Toukana Interactive budu navěky vděčný za fantastickou relaxační hru Dorfromantik, která se mi postarala a hodiny a hodiny návykové zábavy, jež posléze přerostla v celou řadu neméně zábavných deskovek stejného jména.
Nyní se tým vrací s předběžným přístupem své další hry Star Birds. I tentokrát je hlavním tématem zenová strategie. Nicméně místo hexové krajinky budete operovat s maličkými 3D asteroidy, které budete de facto kolonizovat.
Celý povrch nevelké skály zaplníte nejrůznějšími budovami, které propojíte kabeláží. Cílem je těžit, těžit, těžit a v neposlední řadě z natěženého něco vyrábět, hezky asteroid po asteroidu. Až čas ukáže, zda se i ze Star Birds stane takový hit jako z Dorfromantiku, ale já mám tedy o víkendových plánech docela jasno!
Steam – 490 korun
Knights of the Crusades – Podnikněte křížovou výpravu v realtimové strategii
zdroj: indie.io
S realtimovou strategií Knights of the Crusades se vrátíte zpátky v čase, abyste podnikli první křížovou výpravu ze západní Evropy až do samotné Svaté země. Cesta to bude jistě trnitá a neobejde se bez násilí, ale vy si jistě nějak poradíte.
Nebude to totiž jen o lítých bojích se slovanskými, křesťanskými a muslimskými kulturami, protože dobyté vesnice připadnou pod vaši kontrolu, kde je budete rozvíjet a díky jejich produkci prosperovat.
A nikdo neříká, že si po cestě nemůžete udělat spojence. Stejně jako že se boje neodehrávají pouze na pevnině, ale i na moři. Průzkum mapy, správa zdrojů, bitvy v reálném čase, předpřipravená kampaň i sandboxové hraní tvoří tento naditý balíček, který může jen a pouze příjemně překvapit.
Steam – 450 korun
Firefighting Simulator: Ignite – Simulace hasičů pro samotáře i kooperující kamarády
zdroj: Astragon
Je tady nová simulace hasičské profese, jak jinak než z Německa. Firefighting Simulator: Ignite ale nevypadá tak béčkově, jak to u simulátorů od našich sousedů většinou bývá, a dokonce by mohlo jít o velmi neotřelou zábavu díky kooperaci až 4 lidí.
V jádru jde skutečně o věrnou simulaci práce nejen s ohněm, ale i horkem, kouřem a samozřejmě vodou, to vše poháněné mocným Unreal Enginem 5. Budete následovat skutečné postupy a používat licencované vybavení od hadic přes žebříky až po pily a sekery.
Dokonce i americká hasičská vozidla nesou skutečné značky a můžete se jimi pokochat na hasičské stanici, když zrovna nejste v akci. Odtud se logicky pouštíte do nejrůznějších misí, v nichž často půjde o všechno. Takže když za okny teplota postupně klesá, proč se nezahřát u počítače či konzole?
Steam – 850 korun
PlayStation 5 – 1 069 korun
Xbox Series – 1 289 korun
Bullet Noir – Stylový twin-stick shooter, kde střílet nemusíte
zdroj: Wolcen
Před více než pěti lety jste si mohli poprvé zahrát diablovku Wolcen, která sice velkou díru do světa neudělala, ale ani nebyla špatná. Dnes se o ní bavíme proto, že její tvůrci přicházejí se skvěle vypadající střílečkou z ptačí perspektivy Bullet Noir.
Jak už název napovídá, půjde tu o kulky a stále velmi atraktivní noirový vizuál, v němž převládají odstíny šedé v kontrastu červené krve. Jinak jde v podstatě o „další Hotline Miami“, tedy střílečku ovládanou dvojicí páček s nepřetržitou akcí, kde si ale můžete zvolit i kradmý přístup.
Do kapitol rozdělený příběh vás nechá hrát na střídačku za čtyři postavy, které všechny spojuje touha po pomstě. Odkrývání příběhu, akce a parádní výtvarná stránka jsou hlavními tahouny této řežby, která navíc ani moc nepoškodí vaší peněženku.
Steam – 290 korun
Demo k dispozici.
Supercar Collection Simulator – Prodávejte a sami sbírejte angličáky
zdroj: Kiki Games
Letos se nám na nezávislé scéně roztrhl obrovitý pytel s hrami, které simulují obchody. Většina se soustředí na prodej jednoho typu artiklu, z těch vyloženě skvělých mohu jmenovat například TCG Card Shop Simulator, kde prodáváte sběratelské kartičky a sami si tvoříte sbírku.
Novinka Supercar Collection Simulator na první dobrou vypadá vlastně úplně stejně, jen s tím rozdílem, že budete prodávat a sami sbírat sběratelská autíčka. Máte vlastní obchůdek, který si postupně zvelebujete, objednáváte zboží, vystavujete v regálech za vlastní ceny a na kase prodáváte.
Jenže přímo v obchodě můžete pořádat i závody a nebýt pouhým divákem. Sami můžete se svými zákazníky závodit a díky speciálním kartám obdařovat svá autíčka boosty přímo v závodě. Hráči obdobných her mají jasno, protože Supercar Collection Simulator má na Steam velmi kladné hodnocení od cca tisícovky recenzentů, a to už je co říct.
Steam – 315 korun
Katanaut – Akční metroidvanie s vesmírným samurajem
zdroj: Acclaim
Po více než dvou dekádách ožilo zbankrotované vydavatelství Acclaim a rovnou vydalo sympatickou metroidvanii Katanaut. Jak už název napovídá, podíváte se na vesmírnou stanici, kde budete čelit jejím zmutovaným obyvatelům coby vesmírný samuraj. To znamená katany a palné zbraně.
Jako ve správné metroidvanii vás tu čeká průzkum spletitých chodeb rozpadající se stanice, kde se pro uložení postupu chodí daleko a smrt restartující vaši snahu zjistit, co se to tady děje, číhá na každém podlaží.
V každém pokusu můžete narazit na jiné schopnosti vylepšující vaše tělo a díky měnícímu se prostředí se nikdy pořádně nenaučíte, kde nepřátelé číhají, takže tu půjde hlavně o schopnost adaptace. Katanaut vypadá až moc dobře na to, aby zapadl v aktuální záři reflektorů nového Hollow Knighta, ale je jasné, že to v takové konkurenci bude mít těžké.
Steam – 425 korun
Demo k dispozici