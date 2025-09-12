zdroj: Supergiant Games

PC Switch Switch 2

Hades II dostává datum vydání. Řecké peklo se vrací na PC a Switch

12. 9. 2025 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Hades II
Hades II
Hades II
Galerie

Supergiant Games konečně potvrdili, kdy se budeme moct znovu naplno vrhnout do řeckého podsvětí. Hades II vyjde 25. září 2025 na Nintendo Switch, Switch 2 a PC. Na zbylých konzolích by se měl objevit později kvůli časové exkluzivitě. Datum vydání bylo oznámené během dnešního Directu, kde se zároveň objevil i nový trailer (ke zhlédnutí výše). 

Hades II
Dojmy z hraní
Hades II je svému předchůdci podobný jako vejce vejci. Vůbec to ale nevadí

Pokračování oceňovaného akčního roguelite můžete už od loňska zkoušet na Steamu v rámci předběžného přístupu. S ní se samozřejmě dočkáte bezplatného upgradu na plnou verzi. Totéž platí i pro majitele konzole Nintendo Switch. Pokud přejdete na Switch 2, dostanete upgrade zdarma. Novější konzole navíc nabídne v doku až 120 FPS, což by mělo zajistit mimořádně plynulý zážitek. Potěší i podpora přenosu uložených pozic napříč všemi platformami.

Hades II navazuje na první díl, který se stal jednou z nejlépe hodnocených her své generace. Tentokrát se ovšem chopíme role Melinoë, sestry Zagrea z původní hry, čeká nás nicméně další výprava inspirovaná řeckou mytologií a jejím panteonem.

zdroj: Supergiant Games

Atmosféru i hratelnost si v předběžném přístupu už loni vyzkoušel i Pavel Makal, který tehdy v dojmech poznamenal: „Supergiant Games opět nezklamali. Tenhle výlet do starých řeckých bájí a pověstí by pochválil i Eduard Petiška!“ Pokud vás bavil první díl, připravte se – návrat do pekla ještě nikdy nevypadal tak lákavě.

Smarty.cz
Tagy:
akční izometrické roguelike
Zdroje:
Supergiant Games, Vlastní
Hry:
Hades II
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer

Nejnovější články