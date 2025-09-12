Hades II dostává datum vydání. Řecké peklo se vrací na PC a Switch

Supergiant Games konečně potvrdili, kdy se budeme moct znovu naplno vrhnout do řeckého podsvětí. Hades II vyjde 25. září 2025 na Nintendo Switch, Switch 2 a PC. Na zbylých konzolích by se měl objevit později kvůli časové exkluzivitě. Datum vydání bylo oznámené během dnešního Directu, kde se zároveň objevil i nový trailer (ke zhlédnutí výše).
Pokračování oceňovaného akčního roguelite můžete už od loňska zkoušet na Steamu v rámci předběžného přístupu. S ní se samozřejmě dočkáte bezplatného upgradu na plnou verzi. Totéž platí i pro majitele konzole Nintendo Switch. Pokud přejdete na Switch 2, dostanete upgrade zdarma. Novější konzole navíc nabídne v doku až 120 FPS, což by mělo zajistit mimořádně plynulý zážitek. Potěší i podpora přenosu uložených pozic napříč všemi platformami.
Hades II navazuje na první díl, který se stal jednou z nejlépe hodnocených her své generace. Tentokrát se ovšem chopíme role Melinoë, sestry Zagrea z původní hry, čeká nás nicméně další výprava inspirovaná řeckou mytologií a jejím panteonem.
zdroj: Supergiant Games
Atmosféru i hratelnost si v předběžném přístupu už loni vyzkoušel i Pavel Makal, který tehdy v dojmech poznamenal: „Supergiant Games opět nezklamali. Tenhle výlet do starých řeckých bájí a pověstí by pochválil i Eduard Petiška!“ Pokud vás bavil první díl, připravte se – návrat do pekla ještě nikdy nevypadal tak lákavě.