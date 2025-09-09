Horší než při vydání. Remasteru Oblivionu kleslo hodnocení na Steamu

Ne všechny updaty hry vylepšují. Své o tom ví ve studiu Virtuous, které pracovalo na remasteru RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion. Krásná nostalgická předělávka spatřila světlo světa v nepříliš lichotivém technickém stavu, na kterém restaurátoři stále pracují. Fanoušky potom rozlítil nedávný patch s číslovkou 1.2, který podle reakcí hru ještě zhoršil. Na Steamu tak místo spíše pozitivních recenzí svítí v kolonce „nedávné“ recenze nelichotivá oranžová pro smíšené pocity. Místo 79 % lidí by hru hodnotilo kladně už jen 61 %.
„Začal jsem hrát při vydání s mody a hra běžela úplně v pohodě. Vrátím se tento týden, hra padá a vyhazuje hlášku 'gpu crash dump triggered', kterou za boha nemůžu opravit,“ píše uživatel HangukMoon.
Hráč s přezdívkou Cheeky Chimera zase tvrdí: „Neměl jsem problémy, hra běžela v 75+ FPS, kolem 50, když na obrazovce byla spousta kouzel a nepřátel. Kvůli nedávným updatům načítání zabere klidně i minutu a ve městech jsem rád za 30 FPS!“
Názory na horší výkon než při vydání, stejně jako na časté pády, zaznívají mezi hráči nejčastěji. Je dobré taky podotknout, že v remasteru se objevují i bugy z původní hry z roku 2006, které Bethesda ani Virtuous neopravili a stále k nim najdete platné fígle na internetu. Zřejmě tak bude nutné počkat na další patch. Anebo vydržet na skutečný remake v podobě Skyblivionu.
Když jsem na jaře hru recenzoval, udělil jsem jí sedmičku s dovětkem: „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered je krásný stroj času, který dokáže dojmout všechny, kdo v Cyrodiilu kdysi strávili stovky hodin. Díky novému grafickému kabátu a několika chytrým úpravám si připomenete, proč byl Oblivion tak výjimečný. Za pozlátkem ale pořád číhá těžkopádné, bugy sužované RPG ze staré školy, které nováčky může spíše odradit. Skvělá nostalgie s příliš mnoha přešlapy, než aby šlo o triumfální návrat.“