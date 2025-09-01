Sen o znovuzrození Cyrodiilu se blíží. Vydání Skyblivionu už není daleko
zdroj: Vlastní foto autora

Sen o znovuzrození Cyrodiilu se blíží. Vydání Skyblivionu už není daleko

PC PlayStation 3 Xbox 360 Switch

1. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Skyblivion
The Elder Scrolls Renewal: Skyblivion
The Elder Scrolls Renewal: Skyblivion
Je to skoro k nevíře, ale 13 let náročného vývoje se skutečně chýlí ke konci. Fanouškovský projekt Skyblivion, který hodlá přenést legendární The Elder Scrolls IV: Oblivion do moderního kabátu enginu Skyrimu, je konečně na dohled cílové rovinky. Není sice jasné, jestli stihne dříve slíbený konec letošního rok, nejpozději během toho příštího ale dorazí určitě.

Uskupení TESRenewal se už skoro tradičně stalo součástí online akce Creation Mod Con zaměřené na fanouškovskou tvorbu pro Skyrim. Na ní tým do světa vypustil záznam z prvních 15 minut hry, kde si projdete ikonickou výukovou sekvencí a císař Uriel Septim vám vysvětlí, že sehrajete velkou roli při záchraně říše. Věci se samozřejmě zvrtnou, což se postupně přetaví do velké výpravy v oblíbeném fantasy světě.

zdroj: Skyblivion Youtube

Kromě připomínky toho, že projekt stále žije, slouží video i jako prezentace pokroku. Práce značně pokročily a jsou hotové z více než 90 %. Reflektují to vylepšené modely postav, předělaný systém zbraní a zbrojí, upravené rozhraní při otevírání zámků, upravené zvuky, propracovanější lokace i interaktivní nahrávací obrazovky. Zkrátka to opravdu vypadá, že se projekt blíží zdárnému konci, což potvrzuje i vedoucí projektu Kyle Rebel.

„Práce obecně pokračují dobře, projekty na dobrovolnické bázi jsou vždy výzvou, protože lidé někdy odpadnou nebo nemají tolik času jako v minulosti. Abychom to vyřešili, snažíme se být flexibilní a měnit projekt podle aktuálních schopností týmu. Řekl bych, že díky nedávnému vývoji jsme se přiblížili k možnému oznámení data vydání, ale víc o tom budeme moci sdělit až později,“ uvedl pro Rock, Paper, Shotgun.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Deskovky
Remaster Oblivionu proniká do světa stolních her. Ultra Pro chystá novou řadu doplňků

Tým se tedy ani po vydání The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nevzdává a pevně věří, že jejich projekt fanouškům přinese další důvody, proč se do světa vrátit. Mohou tím být například rozličné úpravy a vylepšení, která do hry implementují. Prostředí bude skrývat více detailů a nápadů od tvůrců, kteří chtějí osvěžit původní hru novými texturami a detaily, s nimiž rozšíří možnosti vyprávění prostředím. Příkladem budiž modifikovaná verze hlavního města s Imperiálním mauzoleem.

Jestli máte zkušenosti s moddováním, případně vývojem, tým i nadále hledá dobrovolníky, aby jim pomohli v konečné fázi uskutečnění jednoho velkého snu. Až Skyblivion vyjde, objeví se na GOGu a stránce Nexus Mods. V plánu je i verze pro Steam.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG modifikace first person oblivion
Zdroje:
Rock, Paper, Shotgun
Hry:
The Elder Scrolls IV: Oblivion The Elder Scrolls V: Skyrim The Elder Scrolls Renewal: Skyblivion
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
