Nejčtenější články týdne: Drahý PlayStation 5, klonování her a remake Crysis

- Téma autor: Redakce Games.cz

„Konzolové války“ jsou dlouhodobá záležitost, ale jednou z nejdůležitějších věcí je první výstřel v podobě ceny. Například takový PlayStation 3. Jeho podstatně vyšší startovní cena samozřejmě nebyla jediným negativním faktorem, ale byla faktorem poměrně důležitým. Jak to bude s blížící se novou generací konzolí, ještě nevíme, nicméně nějaké spekulace by tu už byly. A podle nich by PlayStation 5 nemusel být zrovna nejlevnější. A navíc asi nebude ani k dostání v dostatečném množství. Co je na tom pravdy a co na to Microsoft? Uvidíme brzy…