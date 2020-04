LongPlay Mount & Blade II: Bannerlord #3: Jiří jízdním lučistníkem

Windows

Vašek s Alešem v minulém díle LongPlaye za cenu občasného načítání rozdrtili všechny nepřátele, kteří se opovážili postavit do cesty jejich ořům. Stepní chanát musí zvítězit nad dekadentní civilizací Severního císařství a boj pokračuje i dnes! Jen tedy tentokrát bohužel bez jednoho ze dvou statečných.

Aleše pracovní povinnosti odvelely na odlišnou frontu, proto do jeho sedla vsedne nováček Jirka. Sice Mount & Blade moc nezná, ale víte, jak to bývá – ten největší amatér někdy může nabídnout čerstvý úhel pohledu, který by zkušenému generálovi nikdy nepřišel na mysl. Nebo může žvatlat nesmysly, ale i v tom tkví určité kouzlo.

Uvidíme se v 15:00 na YouTube, Twitchi i Mixeru a rádi si s vámi popovídáme skrze jednotlivé chaty. Nebojte, sledujeme je všechny! A kdybyste si s námi chtěli o Bannerlordu popovídat víc do hloubky, zavítejte na náš oficiální Discord.

