Rockstar ustupuje od přesčasové firemní kultury. Nové GTA hned tak nečekejte

Kolem vývojářského studia Rockstar koluje nejedna kontroverze. Reakce nevzbuzují pouze jeho hry, které se neštítí politické satiry či odvážných scén, ale i kultura uvnitř samotné firmy. Ta podle některých zdrojů kupříkladu neodvádí daně a podle rok a půl starých zpráv v ní panují špatné pracovní podmínky. Jak se situace změnila po vydání Red Dead Redemption 2? A kdy Rockstar vydá něco nového?

Update ohledně změn napříč firemní kulturou i plánů Rockstaru do budoucna opět pochází z pera Jasona Schreiera. Změny by se podle něj měly dotknout především vývoje nového dílu Grand Theft Auto, který se nachází v rané fázi a oproti předchozím hrám v sérii by mělo jít o menší hru, kterou s postupem času budou rozšiřovat pravidelné updaty. Podobný přístup praktikuje firma u online režimů pro GTA V a RDR 2 a v teoretické rovině by měl tlak na zaměstnance rozložit na delší časové období.

Schreier ale dodává, že nové GTA je teď projektově teprve v plenkách, takže podobné plány mohou být spíše optimistickým snem. Crunchi v podobě dlouhodobých přesčasů se s přibližujícím se vydáním firma možná stejně nevyhne.

Jedna z nejvyšších představitelek Rockstaru, Jennifer Kolbe, v minulých týdnech rozeslala všem zaměstnancům mail, v němž nastiňuje změny, které už Rockstar provedl nebo je chce zavést v letošním roce. Patří k nim flexibilní rozvrhy pro všechny vývojáře napříč studii, školení pro manažery, anonymní dotazníky hodnotící poměry ve firmě, pravidelný newsletter a obecně kroky směřující k lepší komunikaci.

Rok a půl po vydání Red Dead Redemption 2 se nálada v Rockstaru výrazně změnila k lepšímu, a to dokonce i ve stresem proslulých odděleních, jako je QA (quality assurance = testeři). Britský Rockstar Lincoln ze všech pracovníků na dohodu udělal plnohodnotné zaměstnance, zvýšil jim plat a přesčasy jsou nyní otázkou dobrovolnosti. Navíc teď smí používat mobily přímo u pracovního stolu. Byť je trochu děsivé, že dřív nemohli.

Zaměstnanci se obecně shodují na tom, že se firma s kulturou založenou na workoholismu snaží něco dělat. Někteří vysocí manažeři dali výpověď či byli odejiti a s nimi i pocit, že když lidé v Rockstaru nepracují přesčas, tak nepracují dostatečně.

Spoluzakladatel Rockstaru Dan Houser v rozhovoru na podzim 2018 prohlásil, že on a zbytek scenáristů pracují 100 hodin týdně, aby dokončili Red Dead Redemption 2. A právě on ze studia letos v únoru také odešel. Změnilo se také vedení poboček v San Diegu a Lincolnu.

Pro Kotaku se anonymně vyjádřilo asi 15 lidí a změny si většina z nich pochvaluje. Jeden z nich prohlásil, že Rockstar konečně řídí firmu jako firmu. V minulosti totiž pod vedením bratrů Houserových údajně spousta týmů fungovala na bázi spolku svobodných mládenců, kteří se společně opíjeli, pařili dlouho do noci a navštěvovali striptýzové bary, což studio opakovaně odmítlo komentovat. Objevila se také obvinění ze sexuálního obtěžování, čemuž nyní mají zamezit semináře pro zaměstnance.

Dokonce i nyní, v časech pandemie koronaviru, kdy produktivita obecně klesá, se zdá, že manažeři Rockstaru ustoupili od přetěžování zaměstnanců. „Zdůrazňují, že je přirozené teď nebýt nejproduktivnější a že se máme soustředit na zdraví a rodinu,“ cituje Kotaku jednoho z pracovníků. Většina z nich zůstává opatrně optimistická. Snad jim ten optimismus vydrží i v době, kdy se vývoj nového GTA rozběhne naplno.