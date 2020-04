„Středověké GTA“ Rustler má humoru na rozdávání, ale potřebuje ještě hodně práce

Windows

- Dojmy z hraní autor: Patrik Hajda

Jutsu Games je studio dvou naprosto odlišných tváří. Na jedné straně máte zcela seriózně míněnou sérii Operator se simulacemi 911 Operator a 112 Operator z prostředí záchranných služeb, na straně druhé humorné akční RPG Rustler z alternativního středověku, do kterého se propašovaly některé zákonitosti moderní doby, fekální humor a mnohé parodie hráčům dobře známé popkultury. Rustler byl úspěšně zafinancován na Kickstarteru a po měsíci a půl je všem nabídnuta jeho rozbitá, leč zábavná demoverze.

Rustler se prezentuje výstižným označením Grand Theft Horse, kterým poukazuje na inspiraci v sérii Grand Theft Auto (zejména v prvních dvou dílech) a taky na fakt, že se odehrává v lehce pokřiveném středověku, kde jsou krávy na slaměných střechách dřevěných chatrčí na denním pořádku (zdravím Klepnu).

Trhlá akce Rustler z vás udělá prostého, alkoholem nasáklého vesničana, který si na živobytí vydělává tím, že pro místního grázla krade koně, maskuje je do nových barev v lakýrně, vraždí rytíře a tak podobně. A také orá pole, jak se na tradičního sedláka tehdejší doby sluší a patří. Ale nemělo by to platit věčně, jelikož vaším cílem se stane zvítězit v turnaji a přivlastnit si tak princeznu a s ní i půl království.

To ovšem od veřejně dostupného dema, respektive prologu, nečekejte. Jeho účelem je nabídnout něco málo z plné hry. A málo toho vlastně rozhodně není.

Začněme tím pozitivním. Pohybovat se po zdejším světě pěšky je na dlouho, ale nezpevněné ulice a polňačky jsou naštěstí plné osedlaných i osamocených koní, kteří jsou skvělým dopravním prostředkem. Nechybí ani koňská spřežení, která se dají využívat třeba k přepravě mrtvol místnímu „hrobníkovi“, jenž vám za ně milerád zaplatí. Radši nezjišťujte, co s nimi provádí.

Hra má svůj vlastní poměrně povedený grafický styl a vizuálu rozhodně napomáhá krev, jejíž míru si můžete sami nastavit (kdo by se v tomhle případě držel zkrátka), a zničitelné prostředí. Přidejte si k tomu poměrně slušné ozvučení, které bere v potaz různé typy povrchu, různé skřeky, žbrblání, středověké vypalovačky (klidně i s doprovodným rapem). Když přičteme ještě krkání a prdění, kterému je dedikovaná vlastní klávesa TAB, nelze si na audiovizuální stránku Rustlera stěžovat.

Úvodní úkoly jsou sice takové obyčejné a hloupoučké, ale nějak mi to k vyznění celé hry sedí a dovedu si představit, že jejich plnění bude v plné hře dostatečně dobrým důvodem trávit v ní spousty hodin, když se o to náhodou nepostará celá sandboxová podstata stojící a padající na tropení nezřízeného chaosu.

Humor má dvě strany mince. Na jedné straně máte naprosto dětinský přístup využívající pro pobavení diváka výše zmíněné zvuky vylučované různými lidskými otvory, na druhé straně se nacházejí prvoplánové, ale i chytré parodie na umělecká díla či skutečný svět. Na ulicích jsou stopky, mezi poli naleznete vyhrazená místa pro parkování koní. Tenhle chytřejší humor mě baví, i když bych se osobně obešel bez toho dětinského/fekálního, ale neotravuje mě natolik, aby mi kazil hru.

Tím jsem bohužel vyčerpal klady hratelného dema, které podle mě mělo zůstat ještě pár měsíců ve studiu. Je zabugované dvěma způsoby – první má potenciál na memečka, když například váš kůň jede vleže (pamatujete na první dny a týdny Kingdom Come, které svou nelichotivou rozbitost otočilo v prospěšnou virální reklamu?), druhý je čistou frustrací, když vaše postava zvaná Guy odmítá naskočit do sedla.

Je zde také spousta nedodělků. Například umělá inteligence moc rozumu nepobrala – koňská doprava se vám neumí vyhnout, policistům se snadno ztratíte, ale oni vás po čase stejně doběhnou (asi mají GPS nebo co). Vy sice můžete přejíždět lidi, ale sami se nemůžete nechat přejet a o ostatní občany se cizí koně jen zastaví. Nedochází tak k interakci mezi AI a AI, která by svět oživila. Ve hře plné plotů je rovněž nepochopitelná absence skákání (kůň jimi alespoň proběhne a zanechá je v troskách).

Dobře nepůsobí ani systémy zatčení a smrti, protože oba případy nastanou příliš rychle. Guy toho moc nevydrží, policisté vás jednoduše stáhnou z koně a hotovo. Vy se jen objevíte na jiném místě a jdete úkol plnit od začátku, chybí skutečný trest a oba systémy se prozatím jeví jako zbytečné, postrádající jakýkoliv pocit zadostiučinění, ponaučení nebo aspoň vzteku.

Ale ze všeho nejhorší je ovládání. Ne koně, tam to funguje skvěle, jednoduše držíte W pro jízdu vpřed a zatáčíte klávesami A a D nehledě na to, zda jedete po obrazovce nahoru, dolů, doleva či doprava. Ale jakmile z koně sesednete, budete značně zmatení.

K ovládání totiž potřebujete kurzor myši, ale místo toho, abyste její tlačítka využívali k pohybu, jako tomu je třeba u diablovek, jí stanovujete pouze bod, na který se vaše postava zaměřuje, přičemž levým tlačítkem mlátíte/sekáte/střílíte a pravým se bráníte/míříte.

Váš pohyb je vždy relativní k umístění kurzoru a v ani jedné ze dvou nabízených variant nejde o nic pohodlného ani o něco, na co byste si chtěli zvyknout. Buď sáhnete po možnosti podobné ovládání koně, která ale s nutností směřovat kurzor prakticky nefunguje, nebo se naučíte, že W je vždy běh směrem nahoru, S dolů a zbylé dvě klávesy do stran.

Ale o běh jde pouze v případě, že máte v daném směru i kurzor, což znamená, že často budete sledovat svou postavu v pomalé chůzi bokem nebo, ještě hůř, ploužení se pozadu. Nedává to smysl, není to vůbec intuitivní a doufám, že tento, především tento mechanismus se do plné hry nedostane, respektive dostane v úplně jiné, standardnější podobě.

Z prologu Rustlera je dobře patrný potenciál hry, která by mohla být třeskutě zábavná po herní i humorné stránce, ale tvůrci také ukázali nemalou řádku problémů. Vzhledem k tomu, že plná hra má vyjít už v říjnu, nemají moc času na vyladění kritických nedostatků, opravení chyb a celkové vyhlazení titulu, který se i na velice výkonném redakčním stroji zasekával.

Osobně doufám, že spíš než o prolog či demo jde o nepřiznaný alfa test, protože stav ukázky odpovídá spíš hůř pojatým early accessům než skutečné demoverzi, která má posloužit jako návnada na zákazníka. Já bych si plnou hru po absolvování prologu nekoupil.