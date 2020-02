Tvůrce série GTA Dan Houser odchází z Rockstar Games

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Aktualizace (14. 1. 2020, 9:19): Rockstar se pro web USgamer vyjádřil k pozastavení prodeje GTA 4 na Steamu. „Grand Theft Auto 4 bylo původně vytvořené pro platformu Games For Windows Live, jejíž podpora skončila. Nemůžeme proto generovat nové klíče a prodávat tak současnou verzi hry. Hledáme náhradní řešení pro distribuci PC verze GTA 4 a informace zveřejníme, jak jen to bude možné.“ Microsoft GFWL přestal vývojářům nabízet v roce 2014, ve starších titulech se do něj můžete přihlásit použitím standardního Xbox Live účtu, který lze použít i pro všechny ostatní služby společnosti. Velká část studií ale implementaci služby ze svých her odstranila, aby se vyhnula podobným problémům. celý článek