Rockstar North už čtyři roky neplatí daně a využívá úlevy zamýšlené pro malá studia

Windows PlayStation 4 Xbox One PlayStation 3 Xbox 360

- Byznys autor: Patrik Hajda

Velká Británie v roce 2014 představila vládní program Video Games Tax Relief na podporu domácího trhu s počítačovými hrami. Program umožňuje studiím, jejichž hry projdou kvalifikací, získat úlevu na dani, případně získat zpět část financí vynaložených na vývoj. Záměrem programu bylo podpořit malé vývojáře, ale nakonec z něj prosperuje takový gigant, jakým je Rockstar s extrémně výdělečným GTA V.

S informací přišel web TaxWatch UK, který prošel účetní zprávu společnosti Rockstar North a odhalil číslo 37,6 milionu liber, tedy zhruba 1,1 miliardy korun, od jejíhož zaplacení si společnost ulevila díky zmíněnému Video Games Tax Relief.

TaxWatcher rovněž tvrdí, že společnost neplatila daně poslední čtyři roky, přičemž loňské spekulace hovoří dokonce o deseti letech bez placení daní. Ale o samotném neplacení daní tento článek nebude. Aktuální problém je totiž ve státních úlevách.

Výše zmíněná částka představuje 37 % procent ze všech „rozdaných“ úlev za období 2018/2019. O úlevu přitom zažádalo 345 společností, z nichž si 315 s úlevou pod 29,5 milionu korun rozdělilo 885 milionů, tedy dohromady méně než gigantická společnost Rockstar North. Společnost, která jen na GTA V údajně vydělala 135 miliard korun.

Za dobu existence programu bylo na úlevách rozdáno 9,5 miliardy korun, přičemž Rockstar si z toho ukrojil krásné 2,3 miliardy. A to stihl stihl vydat pouhé dvě hry, které navíc tolik nesouvisí s Velkou Británií, i když by podle programu měly.

Když pomineme neplacení daní, kterého Rockstar docílil podobně jako jiné slavné společnosti vydělávající peníze, o nichž se běžným smrtelníkům ani nesnilo (zdravím Amazon), úlevu získal zcela po právu. Video Games Tax Relief má jednoznačně dané podmínky toho, komu bude úleva přiznána. Musíte být britské studio odvádějící daně (i nula na dobře poskládaném přiznání je daň) a vyvíjet hry. Úlevu dostanete za každou hru, u které zažádáte a která projde kulturním testem British Film Institute, na jehož podmínky se podívejte zde.

Žadateli stačí získat 16 z 31 bodů, přičemž spousta bodů je za to, že někteří zaměstnanci bydlí v Evropském hospodářském prostoru, hra se alespoň z poloviny vyvíjí na území Velké Británie, odráží britskou kreativitu, dědictví či diverzitu a dialogy jsou v anglickém jazyce. To vše Rockstar se svými hrami jistě splňuje a nijak tedy nevadí, že se neodehrávají v Británii, hlavní postava není Brit či Evropan a hra se nijak netýká Británie, což jsou další zkoumaná kritéria.

Jakmile toto splníte, tak výše úlevy odpovídá 20 % vašich nákladů na vývoj dané hry. TaxWatch tedy okamžitě spekuluje o novém GTA (úlevu můžete čerpat i za hru, která ještě není vydaná), ale Rockstar mohl klidně adresovat Red Dead Redemption II a GTA V, protože Video Games Tax Relief lze aplikovat i na DLC a další obsah po vydání konkrétní hry. Zároveň to znamená, že Rockstar v daném období vynaložil téměř 190 milionů liber (5,6 miliardy korun) na vývoj čehosi, co účetnictví už nespecifikuje.

Původním záměrem programu bylo podpořit britský herní průmysl, specificky pak „menší“ studia. Bylo v plánu ročně rozdat na úlevách jednu miliardu korun, ale to by sotva pokrylo Rockstar. V posledním období se tedy rozdalo víc než třikrát tolik. Program tedy zjevně nefunguje podle očekávání a je opravdu s podivem, že nebyla rovnou od začátku nastavena maximální výše úlev. Možná by to chtělo upravit vstupní podmínky programu, který poběží minimálně do 31. března roku 2023.

Rockstar se k celé záležitosti vyjádřil následovně: „Program Velké Británie na podporu růstu širokého spektra tvůrčích odvětví skrze daňové úlevy se ukázal jako úspěšný. Program měl přímý dopad na růst investic společnosti Rockstar Games ve Velké Británii, což dalo vzniknout víc než tisícovce vysoce zkušených a dlouhodobých pracovních pozic napříč Londýnem, Lincolnem, Yorkshirem a Skotskem.“ Investice a úspěch britských her podpořených tímto programem podle Rockstaru značně přispívají britské ekonomice a do budoucna pomáhají utvrdit pozici státu jakožto jednoho z lídrů herního průmyslu.

Svůj názor přidala i UKIE, obchodní asociace herního průmyslu, která poukazuje na fakt, že každá jedna libra od Video Games Tax Relief znamená čtyři libry vrácené do ekonomiky. A program Video Games Tax Relief přímo podporuje 4 320 pracovních pozic, což je podle UKIE téměř třetina všech pracovních vývojářských pozic v zemi.

Rockstar tedy možná neplatí daně a nijak se k této problematice ani nevyjadřuje, ale jakožto obrovská firma zajišťuje práci slušnému počtu lidí a do ekonomiky státu přeci jen přispívá svými velice populárními hrami, které rozšiřují i britskou (nebo spíše angloamerickou) kulturu. A dokud se nezmění podmínky pro získání daňové úlevy, není žádný důvod o ni nežádat. I když jsou to jen drobné ve srovnání s tím, co společnost sama vydělá.