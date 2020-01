Fanouškovský remake Red Dead Redemption se ruší po žalobě Rockstaru

- Video Autor: Redakce Games.cz

Vyjde na PC, nevyjde na PC. Ale přeci jenom možná ano, určitě to bude ta Game of the Year edice, co? Ne? Tak ne! Zaručené zprávy o tom, že hráči i kritiky oceňovaná westernová akce Red Dead Redemption od Rockstar San Diego někdy vedle PS3 a Xbox 360 vyjde i na PC, se vracely jako dobří holubi, ale nikdy z toho nic nebylo. Namísto toho Rockstar oznámila Red Dead Redemption 2, opět jenom pro konzole, což už krapet zavání trollingem. Taková je ale skutečnost a nám i vám nezbývá než RDR hrát na konzolích. A z vlastní zkušenosti vám můžeme říct, že hra na svých kvalitách za těch více než 6 let od vydání pranic neztratila. Předvedeme vám to v gamesplayi z X360 verze, kterou ale díky zpětné kompatibilitě hrajeme na Xbox One. celý článek