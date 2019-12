Nejzajímavější mody pro Red Dead Redemption II

Windows PlayStation 4 Xbox One

Posteskli jste si při hraní Red Dead Redemption II, že je to sice fajn povyražení, ale bylo by ještě lepší, kdyby tvůrci přidali metače blesků, zombie apokalypsu, schopnosti Jediů, hru za divoké prase, teleportační pušku, telekinezi či třeba možnost přivolat letecký úder? Nebo si naopak nepřejete kazit vážný western, ale vadí vám maličkosti typu pomalé chůze nebo příliš snadných přestřelek? Není třeba si zoufat, modderská komunita nabízí pomocnou ruku.

Upozornění úvodem: Na „velké“ mody je ještě příliš brzy a nevypadá to, že by se prozatím podařilo hru kompletně rozlousknout, aby akceptovala úplně vnější zásahy. Autoři stojící za projektem OpenIV sice nedávno ohlásili podporu RDRII, ale žádné možnosti editace zatím neumožňují. Ambiciózní předělávky či podobné záležitosti, kterým by slušelo místo v Patrikově článku o komunitní volbě modů roku, tedy od Red Dead Redemption II prozatím čekat nemusíte.

Momentálně prakticky všechny dostupné mody používají modely a události, které byly v nějaké formě k dispozici už v původní hře. Ale to samozřejmě neznamená, že by si se současnou nabídkou modifikací nešlo užít dost řádně chaotické zábavy.

Náležitosti

Alexander Blade má sice jméno, se kterým by člověk odhadl, že se nemůže stát ničím jiným než akčním hrdinou (nebo přinejhorším zápasníkem MMA), ale Alex se rozhodl vzepřít osudu a místo toho se dal na programování. Pokud jste někdy zabředli do modů ke GTA IV či V, je dost možné, že už jste s jeho scripthooky přišli do styku. A spolupracuje i na výše zmíněném projektu OpenIV.

Tušíte správně, Alex vydal i scripthook pro RDRII, který bude potřeba ke spuštění většiny zmíněných modifikací. Najdete jej ke stažení zde. Druhou náležitostí, jíž je záhodno svůj western naočkovat, je Community ScripthookRDR2.NET, který naleznete zde. Funguje jako wrapper pro Bladeův základ a dovoluje spouštění .NET skriptů, což zručným kodérům samozřejmě příjemně rozvazuje ruce.

gopro_27's Playground

Hned úvodem si představíme mod, který musí nutně uspokojit jakékoliv touhy po entropii. Jedná se de facto o sadu drobných modifikací nasázených pěkně vedle sebe do přehledného seznamu. Což je jednak pohodlné a jednak vám to umožní je spouštět jednu přes druhou – a to samozřejmě ještě násobí chaos.

Vedle příjemných maličkostí, jako je nesmrtelnost, vypnutí kriminality, spawnování čehokoliv, dodávka všech zbraní a podobně, tu naleznete ještě daleko vypečenější vychytávky. Povedlo se vám v RDRII odhalit easter egg s létajícím talířem? Pokud ne, možnost ho pilotovat a rozsévat zkázu shůry jak v noční můře H. G. Wellse vás nejspíš překvapí o to víc.

Stiskem tlačítka vypukne na Divokém západě zombie apokalypsa. Ještě, že se můžete vybavit silovým polem, zbraní, co zasaženého ještě trefí bleskem, nebo třeba puškou, která metá vpřed náhodná zvířata. A lidi taky. A kdyby toho shonu bylo až moc, můžete se třeba změnit na divočáka, hodit všechny civilizované strasti za svou štětinatou hlavu a odběhnout do lesa na bukvice.

Různých trainerů podobného ražení je dispozici přehršel, ale nezdá se, že by nějaký jiný nabízel tolik funkcí pohromadě. Chcete-li si RDRII přeměnit na dadaistickou taškařici, s gopro_27's Playground se nespletete.

TheyKeepComing

Jednou z mála modifikací, která i při momentálně silně omezených možnostech editace dokázala nabídnout v podstatě nový herní režim, je TheyKeepComing. Mod vás teleportuje na hřbitov v Saint Denis a jakmile mu dáte zelenou, pošle na vás dav nabroušený jak průvod puritánů před erotickým veletrhem.

Cílem je postřílet či vyhodit do povětří co nejvíc útočníků a přežít co nejdéle. K tomu vás mod nechá si i rozmístit bariéry, kulomety, výbušniny a děla. V jádru se tedy jedná o vcelku klasickou hordu, jak ji známe z jiných titulů, ale v podání RDRII vůbec nevypadá špatně.

Mod nemá žádné odměny či jinak naznačený progres, takže po nějaké době omrzí, ale na chvíli zabavit dokáže. Najdete jej zde.

Hot Air Balloon

Horkovzdušný balon sice můžete materializovat pomocí jakéhokoliv traineru, ale v takovém případě se bude jednat o jeho provedení z původní hry – tedy s pevně danou dráhou letu. Modifikace s polopatickým názvem Hot Air Balloon vám nad dřevním aviatickým artiklem předá otěže a nechá vás odletět, kam se vám jen zamane. Jen se pokuste nevypadnout ven, má to tendenci rozbít fyziku.

Drobná zlepšení zážitku

Trpíte-li syndromem fotografa, tedy nutkavou potřebou se při virtuálním (nebo i skutečném) výletě neustále zastavovat a zvěčňovat své okolí, mohl by vám přijít vhod mod pro rychlé skrytí uživatelského rozhraní, aniž byste kvůli tomu museli do menu.

Pistolníci, co si chtějí upravit pocit z akce, jakmile přijde ke slovu střelný prach, jistě uvítají Difficulty Scaler, který vám umožní nastavit účinnost jak své, tak nepřátelské palby. Pokud vás mrzelo, že byly přestřelky moc snadné či že zbraně nepůsobily dost silně, už nemusí, protože pár úprav konfiguračního souboru z RDRII udělá hyperrealistickou záležitost, kde se všichni zabíjí na kulku.

Hře je vlastní rozvážné tempo, ale každému, co jeho jest – ne každý je schopný s radostí propadat do meditačního transu, když se Arthur prochází po kempu rychlostí tektonické desky. Patříte-li k těm, kdo měli z pomalé chůze chuť překousnout klávesnici, můžete směle instalovat Fast Walk.

RDR2 Outfit Changer

Název mluví za vše. Ne, že by snad v původní hře byly možnosti oblékání a úprav postavy malé, ale Outfit Changer vás nechá na sebe navléct opravdu cokoliv. Je libo se oháknout do sukně, policejní přilby a apartní model opepřit třeba fajfkou? Proti gustu žádný dišputát!

Mod naleznete zde, ale je potřeba upozornit, že používá vlastní načítač skriptů, což znamená, že by mohl hrozit konflikt kompatibility s ostatními zmíněnými. Tak pozor na to.

Změny vizuálu

Poměrně výrazné procento momentálně dostupných úprav a modů jsou profily pro ReShade (což je nástroj pro externí postprocessing, který si můžete stáhnout zde). A to je poměrně ošemetná záležitost. Vizuální krása je zatraceně subjektivní věc i v realitě, která má přeci jen v rámci možností vcelku jasně definovanou podobu. U her do problematiky ještě promlouvá fakt, že barvy vypadají na každém druhém monitoru trochu rozdílně – tiskaři by mohli vyprávět.

Co se líbí jednomu, nebude se líbit druhému, každý profil bude na různých zobrazovacích zařízeních vypadat jinak a navíc... Myšlenka, že kvedláním s táhly efektů vytvoříte lepší vizuální zážitek, než pro jaký se rozhodli sami tvůrci fantasticky vypadajícího Red Dead Redemption II, mi osobně přijde poněkud scestná.

Ale opět, každému, co jeho jest. Chcete-li si svůj western trochu nabarvit a rozjásat, můžete zkusit třeba RDR2 Photorealistic Reshade, profil, který je... ruku na srdce, všechno, jen ne fotorealistický.

Mám-li se dopustit vlastního názoru, z hromady pokusů o zlepšení vizuálu, které ho v drtivé většině spíše zhoršují, se opravdu vydařil jediný: Real Western Reshade. A to proto, že původní hru upravuje jen velice střídmě. Nutno připustit, že nepatrně vytažený kontrast a téměř neznatelný fotofiltr vůbec nevypadá zle. Postprocessing si ale také zároveň ukrojí pár fps, na obstarožních strojích ho tudíž doporučuji ignorovat. Přetažením táhla vpravo můžete posoudit upravený vizuál:

Žádní draci, světelné meče či předělávky Hry o trůny a podobně tedy prozatím neexistují, ale netřeba věšet hlavu. Jak už bylo zmíněno, práce na zpřístupnění RDRII pomocí OpenIV je v plném proudu, a jakmile se to povede, můžeme čekat příliv o poznání divočejších úprav.