Komunita zvolila 100 nejlepších modů letošního roku. Teď zbývá vybrat finální desítku

Windows Switch Android iOS iPad iPhone PlayStation 3 Xbox 360 PlayStation 2 Xbox

- Téma autor: Patrik Hajda

Web ModDB už po osmnácté vyhlašuje nejlepší modifikace letošního roku. O jejich výběr se nestará vybraná porota, ale sami hráči, kteří v uplynulých dnech hlasovali pro 3 885 letošních modů, z nichž vybrali stovku nejlepších. Nyní se odpočítává deset dní, během kterých bude zvolena finální desítka s jediným vítězem.

100 nominovaných modů se rozprostřelo mezi čtyři desítky převážně starších her, mezi kterými nechybí série Half-life, The Elder Scrolls, Mount & Blade, Total War, Command & Conquer, Doom a Star Wars. Nominovaný je dokonce i loňský absolutní vítěz Fallout: New California, stejně jako jeho následovníci Warsword Conquest pro Mount & Blade: Warband a Echoes pro Half-Life.

Vlastně spousta loňských modů má šanci zabodovat i letos díky kontinuální práci autorů. Nebudu zde samozřejmě procházet všechny výtvory tvořivé komunity, ale upozorním alespoň na pár kousků, které mi padly do oka.

Když jsem se před pár lety vrátil k Far Cry 2, dlouho jsem u hry nevydržel. Nevypadala a nefungovala podle mých představ, ale možná by stálo za to nainstalovat mod Redux, který opravuje chyby, přidává nové animace a sahá i do herních systémů (delší sprint, vyšší skok, lepší fyzika vozidel, dynamičtější umělá inteligence).

GTA: San Andreas má nepočítaně modů a jednomu z nich se podařilo propracovat do stovky nejlepších. GTA: Underground si dává za cíl spojit do jedné hry běžící na enginu San Andreas mapy her GTA III, GTA: Vice City, Manhunt, Manhunt 2, Bully a samotného San Andreas. Nemá ale zůstat jen u map, časem má svět ožít funkcemi ze všech těchto her včetně vozidel, chodců, obchodů, zbraní, tuningu a miniher.

K Jirkovu překvapení je The Elder Scrolls V: Skyrim zastoupený jediným modem, který zároveň ještě nevyšel. Apotheosis je příběhovou modifikací velikosti rozšíření, která vás zavede do říší Oblivionu s úkolem porazit 16 daedrických pánů. Kromě nových světů, dungeonů a exotických lokací počítejte s kompletním dabingem.

Teď si na chvilku vezmu slovo já, Vašek. Mám totiž oproti Patrikovi bohatší zkušenosti jak s Crusader Kings II, tak se Středozemí. Proto mě zaujal mod CK2: Middle-earth, který velkolepou středověkou strategii zasazuje do univerza Pána prstenů. Není to úplně ideální spojení, Tolkien si s pragmatickým feudalismem rozumí znatelně méně než G.R.R. Martin, ale autoři si dávají záležet a snaží se zpracovat celý Třetí věk. Můžete si tedy zahrát jak za Aragorna, tak třeba za Gil-galada. A to je fajn. Patriku, hoď tam závěr!

Zbylé mody nalezete zde, kde pro ně zároveň můžete hlasovat. Chybí vám v nominované stovce nějaký zásadní kousek? Berte na vědomí, že ne všechny mody jsou na ModDB přítomné. Některé zásadní výtvory bydlí třeba na Nexus Mods.