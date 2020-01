Bratránek Roman nemůže na bowling aneb GTA 4 si už na Steamu nekoupíte

Windows Android iOS iPad iPhone PlayStation 2 Xbox PlayStation 3 Xbox 360

- Téma autor: Šárka Tmějová

S digitální distribucí je ta potíž, že pokud se vydavatelům náhle přestane vyplácet hru prodávat, třeba kvůli prošlé licenci, už si ji legálně zkrátka neobstaráte. Přesně tohle je tentokrát případ Grand Theft Auto 4, které ze Steamu sice úplně nezmizelo, tak trochu na jeho produktové stránce ale chybí tlačítko Koupit. Rockstar ani Take-Two zatím neuvedli proč; podobná věc v minulosti potkala třeba Vice City.

Osmdesátkové Grand Theft Auto: Vice City ze Steamu krátce zmizelo v roce 2012 kvůli problémům s licencí písniček. Tehdy se tvrdilo, že za to může jedna konkrétní od Michaela Jacksona, z autorádií nicméně zmizeli třeba i Ozzy Osbourne nebo Kate Bush. Licence na hudbu si vydavatelé kupují zpravidla na deset let, takže i z GTA 4 v roce 2018 Rockstar preventivně odstranil některé kousky, které by se mu nevyplatilo prodlužovat. Škrty postihly především stanici Vladivostok FM s ruskou a ukrajinskou muzikou.

Nabízí se otázka, proč se tedy čtvrté GTA přestalo u Valve prodávat, když problémy s hudbou už Rockstar zvládl ošéfovat. Může to být třeba kvůli implementaci Games For Windows Live, služby, která kolem roku 2008 značně ztrpčovala život všem hráčům s legálními kopiemi her. Každá z nich totiž potřebuje unikátně vygenerovaný klíč od Microsoftu, což může být u aplikace, kterou už firma dávno nepodporuje, trochu problematické.

Podle optimistů by Rockstar mohl Games For Windows Live z instalačního procesu vyřadit úplně, podle pesimistů GTA 4 stahuje ze Steamu, aby si ho PC hráči v budoucnu mohli koupit exkluzivně v Rockstar Launcheru. Na druhou stranu se po 12 letech dá předpokládat, že už si ho všichni pořídili – a pokud jste tak učinili na Steamu, na vašem účtu samozřejmě zůstane.