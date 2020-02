Arthur zase drží celibát: Mod Hot Coffee pro Red Dead Redemption 2 jeho tvůrce stáhl

- Hardware Autor: Jiří Svák

A je to oficiální: grafické jádro nové konzole od Microsoftu bude mít výkon 12 TFLOPS, potvrdil Microsoft ve svém blogovém příspěvku na Xbox Wire. Aktuální nejvýkonnější konzole Xbox One X má přitom GPU o výkonu 6 TFLOPS, nová generace by tak měla být ve vykreslování grafiky přibližně dvakrát výkonnější. celý článek