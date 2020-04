PlayStation 5 by mohl stát až 549 USD. Dostupnost bude první rok asi omezená

PlayStation 5

- Hardware autor: Jiří Svák

Zatímco o hardwarové výbavě PlayStation 5 už víme téměř vše, jeden z nejdůležitějších dílků skládačky nám dosud chybí: cena. O ní přinesl zákulisní informace Bloomberg, který se odkazuje na nejmenované zdroje z průmyslu. A nevypadá to zrovna pozitivně.

V aktuálním stavu světa zasaženého pandemií se často ozývá otázka, zda konzole stihnou svůj launch, který je naplánovaný na předvánoční sezónu letošního roku. Vždyť v Číně byla nějakou dobu zásadně omezená výroba a plány mohla pozdržet i nemožnost inženýrů do Číny vycestovat.

Podle zdrojů Bloombergu ale bude datum dodrženo, pokud se k nějaké změně neodhodlá rival Microsoft se svým Xboxem Series X. Komplikovaná situace údajně „jen“ naruší (a pravděpodobně už částečně narušila) marketingové plány Sony, nicméně zdržení z důvodu nedostatku komponent prý nehrozí.

Přesto Bloomberg tvrdí, že zpočátku bude nabídka nové konzole omezená. Informace pocházejí od zdrojů zapojených ve výrobním řetězci konzole. Podle nich Sony do konce fiskálního roku (tedy konec března 2021) hodlá uvést na trh 5 až 6 milionů kusů PS5. Na startu minulé generace přitom společnost prodala za první dva kvartály 7,5 milonu jednotek PlayStation 4.

Důvodem omezenější nabídky na startu prodeje má prý být očekávání nižší poptávky zákazníků kvůli vyšší ceně konzole. Zdroje tak mluví nikoli o nedostatečné výrobě v důsledku pandemie, ale o obavě, že by vyšší počet konzolí Sony prostě neudalo.

Na druhou stranu, vyšší cena způsobená dražšími komponenty přímo souvisí s výrobou. Vliv pandemie může v tomto případě společnost popírat, problém zde ale stále je, a to dlouhodobý. Výrobci konzolí prostě musí bojovat o volné výrobní kapacity s dalšími velkými hráči na trhu. Jde především o paměti NAND flash a DRAM, jejichž poptávku z velké části naplňují výrobců telefonů. Tahle situace zasahuje snad všechny společnosti v polovodičovém průmyslu, Intel, AMD, Nvidia nevyjímaje, a to ať už je ve vzduchu koronavirus, nebo ne.

Z tohoto důvodu odhadují nejmenovaní vývojáři, zapojení ve tvorbě her pro PS5, že prodejní cena nové konzole by se mohla pohybovat v rozmezí 499 až 549 amerických dolarů.

Bloomberg už dříve odhalil, ač bohužel opět z nejmenovaných zdrojů, že výrobní cena nové konzole by mohla dosahovat až 450 USD. Když to porovnáme s PlayStationem 4, který v roce 2013 odstartoval za cenu 399 USD, přičemž náklady na výrobu byly vykalkulovány na cca 380 USD, staví to prodejní cenu PS5 někam k 470 USD. A to minimálně, tedy zpočátku, bez žádného velkého profitu, ne-li spíš beze ztráty.

Analytik Damian Thong z Macquarie Capital uvažuje, že cenovka PS5 by se přesto mohla udržet na 450 USD, i když by to znamenalo, že další náklady by Sony muselo dotovat ze svého (to už z minulosti známe). Vyšší cena by prý totiž mohla uživatele odrazovat, protože aktuální nabídka firmy sestává z PlayStationu 4 za 300 USD a výkonnější verze Pro, která je dostupná za 399 USD a je často navíc ve slevových akcích.

Japonský gigant má tedy pravděpodobně problém s nastavením cenovky, a tak prý čeká na odhalení Microsoftu, aby se podle toho zařídil. Přitom podle Bloombergu je už většinou v únoru téhož roku, kdy má vyjít nová konzole, cena interně finalizována. Ne v případě PlayStationu 5.

Teď si k tomu připočtěte informace o snížení počtu kusů dodaných na trh, alespoň tedy v porovnání s minulou generací, a máte na stole signál, že Sony s naceněním nové generace asi opravdu zápasí. Pokud tedy nehodláte o informacích z nejmenovaných zdrojů pochybovat. Bloomberg je sice věrohodné médium, ale splést se nebo vyslechnout ty špatné lidi může každý.

Ze spleti úniků si můžeme každopádně odnést jedno: PlayStation 5 na trh nenastoupí za cenu PS4, takže si připravte naditější portmonku, a pokud budete chtít PS5 v první vlně, budete muset mít také rychlé prsty na předobjednávku, výdrž na to, vystát si frontu, anebo patřičné konexe.

Je nutné si také uvědomit, že cena v USD se nedá přepočítat na eura, potažmo české koruny prostým směnným kurzem. V minulé generaci se cenovka PlayStation 4 v dolarech rovnala ceně v eurech, pro evropské zákazníky tak konzole vycházela dráž. S tím je třeba počítat i v nadcházející generaci.

Zda bude o co stát, si můžete přečíst v přehledovém článku Vše, co víme o PlayStation 5 , kde najdete výčet oficiálních parametrů včetně odhadů výkonu, oznámené hry, podrobnosti o novém ovladači DualSense i jak to bude se zpětnou kompatibilitou. Na odtajnění vzhledu PS5 stále čekáme.