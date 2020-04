Sledujte Fight Club #472, tentokrát po dlouhé době ze studia!

- Podcast autor: Redakce Games.cz

Zatímco část redakce Games.cz je pořád doma v karanténě, druhá část se vydala vstříc centru Prahy a přinese vám první Fight Club po zavedení nouzového stavu přímo ze studia. Konečně tak můžeme udělat zase relativně standardní podcast – bez lagů, výpadků internetu, rušivých zvuků z domácnosti a proměnlivých kvalit našich pochybných webkamer.

Ani dnes se nemůžeme vyhnout tématu souvisejícímu s koronavirem, respektive s karanténou. Podíváme se na zoubek všem herním firmám, které se toho snaží „využít“ ve svůj prospěch, v dobrém slova smyslu. Řeč je samozřejmě o nespočtu her zadarmo, slevových akcích, víkendových akcích a všemožných jiných aktivitách. Herní firmy se teď můžou přetrhnout, aby vás dostaly zrovna na tu svoji stranu. Do své služby, do své hry, za výrazně nižší cenu než obvykle.

Vzhledem k nedávným, aktuálním i budoucím hrám si taky dáme strategické okénko. Podíváme se na překvapení v podobě XCOM: Chimera Squad, zajímavě vypadající Gears Tactics nebo sexualitu v připravovaných Crusader Kings 3.

