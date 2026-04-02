Březnové recenze na Games.cz

Třetí měsíc roku 2026 byl plný zajímavých, převážně menších her, nad kterými se tyčil gigant v podobě Crimson Desert. Milovníci strategického plánování se mohli ponořit do výzev budovatelské strategie Laysara: Summit Kingdom, kde vás omezený prostor hor přiměje k promyšlenému osidlování. Fanoušci hororl se mohli ztratit v temné atmosféře Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, zatímco kooperativní hráči narazili na zombie akci John Carpenter's Toxic Commando nebo taky nového zástupce v žánru extrakčních stříleček, Marathon.
Laysara: Summit Kingdom – 8/10
„Budovatelská strategie jako žádná jiná. Laysara: Summit Kingdom vás potrápí velmi omezeným prostorem, nadchne vizuálním zpracováním, zaujme propojeností vašich hor v kampani a zklame chybějícími uživatelskými nástroji. Nemá takovou hloubku, ale tu ani tolik nepotřebuje, když se zaměřuje jen na takové to první, velmi rychlé budování. Rozšiřování je pak víc logickou hádankou než čímkoliv jiným. Osidlování jedné hory za druhou nepřestává být zábavné, a když vám hra sedne, počítejte s kampaní na dobrých 20 hodin a s dalšími desítkami v samotných scénářích a výzvách,“ říká ve své recenzi Patrik Hajda.
Mario Tennis Fever – 7/10
„Zábavná, velmi přístupná tenisová arkáda, která nejlépe funguje jako chaotická párty hra. Skvěle vybalancovaný mix klasického tenisu a bláznivých speciálních schopností se postará o zápasy plné vypjatých momentů. Kvůli slabšímu singleplayeru a absenci dlouhodobější motivace ale bez spoluhráčů tenisová horečka rychle opadne,“ soudí o tenisové arkádě Šárka Tmějová.
John Carpenter's Toxic Commando – 8/10
„Toxic Commando je zajímavým mixem s jádrem staré dobré kooperační zombie akce, na které vrství skvěle zpracovaný pohyb vozidly v náročném terénu. Náhodné rozložení map pomáhá znovuhratelnosti, byť by si zasloužilo trochu víc rozmanitosti. Jméno Johna Carpentera není v názvu pro nic za nic a epická vizuální stránka spojená s bombastických soundtrackem nedělá jménu mistra hororu vůbec ostudu,“ hodnotí kooperativní akci Michal Krupička.
1348 Ex Voto – 5/10
„Krátká středověká povídka, která míří vysoko, ale hvězd se nedotýká. Prvotina týmu ze Sedleo Games chce připomenout méně náročné doby lineárních her z éry sedmé generace konzolí, ale chybí jí rozpočet i nápady. Souboje nejsou zajímavé, hádanky nijak nepřekvapí, příběh je trhaný a technická stránka tristní, takže jste nakonec odkázaní akorát na sympatické výkony hlavních představitelek. Na ploše necelých pěti hodin vám to i s ohledem na nízkou cenu žíly trhat nebude, ale ani vynechání vám nikdo zazlívat nebude,“ neskrývá zklamání Ondřej Partl.
Legacy of Kain: Defiance Remastered – 8/10
„Defiance dostal poctivý remaster, který mění kameru, přidává lepší navigaci po úrovních a zároveň zachovává vše dobré i část toho krkolomnějšího z původní hry. Dnešním okem už je soubojový systém trošku zkostnatělý, ale pořád je zábavný. Hru stále ale táhne skvělý dabing, hudba i příběh, který přináší vyvrcholení ságy, které spojuje události Soul Reaverů i původního Legacy of Kain do jediného uceleného příběhu,“ libuje si v remasteru Michal Krupička.
Pokémon Pokopia – 9/10
„Fantastická kombinace Pokémonů, stavitelského sandboxu a cozy simulátoru života, která dokáže pohltit na desítky hodin. Místy může být až trochu zahlcující, ale jinak jde o splněný sen fanoušků Pokémonů i Animal Crossing a jeden z nejlepších důvodů, proč vlastnit Nintendo Switch 2,“ chválí netradiční Pokémony Šárka Tmějová.
Crimson Desert – 7/10
„Gigantická hra s překrásným, zajímavým a interaktivním světem, který je radost prozkoumávat. Ohromí množstvím obsahu, upoutá zajímavými hádankami, spoustou mechanismů i řízným bojem. Kaňky na celkovém dojmu nechávají nepovedení bossové, mdlý příběh, řada nenápaditých questů a těžkopádnost ovládání i uživatelského rozhraní,“ říká o megalomanské hře Honza Slavík.
Marathon – 8/10
„Marathon je sebevědomá a stylově výrazná extrakční střílečka, která vyniká především atmosférou, propracovaným světem a špičkovým pocitem ze střelby typickým pro Bungie. Nabízí překvapivě přívětivou progresi a silnou identitu, díky níž nepůsobí jen jako další hra, která loví trend. Slabší tutoriál, nepřehledné UI, rychlé tempo soubojů a vysoké nároky na hráčskou zdatnost ji činí méně přístupnou širšímu publiku. Pokud se ale dokážete prokousat náročnějším začátkem, čeká vás intenzivní a návykový zážitek, který patří k tomu lepšímu, co žánr nabízí,“ vyřknul verdikt nad novým titulem od Bungie Jakub Malchárek.
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – 6/10
„Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake je rozporuplný návrat kultovní hororové klasiky, který exceluje v atmosféře, příběhu a audiovizuálním zpracování, ale zásadně selhává v samotné hratelnosti. Zatímco děsivá japonská vesnice a postupné odhalování její temné minulosti patří k tomu nejlepšímu, co žánr nabízí, frustrující a nevyvážený soubojový systém, zmatená navigace a technické nedostatky výrazně podkopávají celkový zážitek. Výsledkem je hra, která má obrovský potenciál a silné jádro, ale kvůli designérským chybám ji lze doporučit jen nejotrlejším fanouškům hororů,“ hodnotí návrat hororové klasiky Jakub Malchárek.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – 9/10
„Třetí Stories se konečně posouvá do kategorie, kterou má v názvu, a právě příběhem táhne a baví. Udělat z hlavního hrdiny konečně mluvící postavu s vlastní agendou pomáhá, stejně jako jeho pevné vazby s družinou, která mu jde po boku. Boje jsou zábavnější a rozmanitější. Díky obnově ekosystémů je zábava hnát se za ultimátním monstrem do vaší skupiny. Jen škoda, že otevřený svět je kulisou a stejně jako vedlejší úkoly moc nepřekvapí. Naštěstí jde ale jen o malý zlomek obsahu,“ chválí v recenzi Michal Krupička.
Super Mario Bros. Wonder – 8/10
„Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park je přesně takový, jak působí: velký, hravý, nápaditý, ale taky trochu zbytečný. Základ jednoho z nejlepších 2D Mariů je pořád nadmíru solidní a nový obsah k němu přidává zajímavé výzvy, avšak trochu nepochopitelně sází hlavně na multiplayer,“ říká o znovuvydání na Switch 2 Šárka Tmějová.
Styx: Blades of Greed – 7/10
„Styx je zpět ve svém dosud největším dobrodružství. V jádru stejná hra je zábavnější zejména díky třem velkým mapám, které jsou bravurně navržené, vybízejí k průzkumu a baví vás se do nich vracet díky prvkům z metroidvanií. Stále je tu cítit pro sérii typická béčkovitost, která by vyznavače stealthu ale neměla odrazovat od toho dobrého,“ soudí o návratu plíživého goblina Patrik Hajda.