Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections – recenze spin-offu, který se vyrovná hlavním dílům

Monster Hunter Stories jsou spin-offem populární japonské série o lovení monster za pomocí velkých zbraní, abyste z jejich kusů mohli vyrobit větší zbraně a lepší zbroje a s nimi porazit silnější monstra, ze kterých… No,není zkrátka těžké pochopit zdejší koloběh života. Stories se přitom pyšní větším důrazem na příběh, tahovými souboji a taky neodmyslitelným aspektem, že mostra nejen lovíte, ale taky se s nimi kamarádíte. Nebudu vám přitom tvrdit, že předchozí dva díly byly příběhově kdovíjaké, nicméně Twisted Reflections šlape na plyn v mnoha ohledech a bez problémů se svou hloubkou vyrovná hlavním dílům série.
Princ, drak a znesvářená království
První a jedna z nejdůležitějších změn přichází s hlavním hrdinou. Tentokrát se totiž v Monster Hunteru setkáváme s namluvenou hlavní postavou. Vzhled i pohlaví si sice přizpůsobíte sami, ale povaha je pevně daná. Nejste navíc jen tak někdo: Stanete se princem či princeznou království odříznutého od zbytku světa a už od začátku velíte jezdcům, kteří se starají právě o monstra. Odstraňují ta nebezpečná, zkoumají je a zároveň se snaží držet ekosystém v rovnováze.
Kromě toho také rovnou vlastníte legendárního Rathalose, který se spolu se svým dvojčetem váže k proroctví o velké katastrofě. Ano, některé prvky patří ke klasickým příběhovým pilířům série, ale právě prokreslenější charakter hlavního hrdiny posouvá vyprávění na vyšší úroveň. Už za vás nemusí mluvit jen kočičí společník z rasy Palico, navíc tentokrát nehrajete za dítě a celkový tón příběhu je znatelně dospělejší. Pomáhá tomu i úroveň animací, která taky ušla pár kroků kupředu a některé výjevy by si nezadaly s anime verzí Rodu draka.
Hlavní dějová linka se přitom točí (klasicky) kolem silnějšího druhu monster, který svou agresí ovlivňuje dění v království. Do toho vstupuje konflikt dvou sousedních království a osobní cesta hlavního hrdiny, který spojí síly se svým protipólem z nepřátelské země. Společně se snaží odhalit pravdu o uzavření hranic i hrozbě, která visí nad celým světem. Příběh dokáže být emotivní, epický a nebojí se vše táhnout k epickému finále.
Velkou roli hraje také vaše družina jezdců. Vedlejší postavy jsou tentokrát výrazně lépe vykreslené a hra vám navíc dává větší volnost v tom, koho si vezmete do party. Každý společník má vlastní příběhovou linku, často rozvíjenou ve vedlejších úkolech.
Je přitom zajímavé sledovat střípky příběhů a jejich provázanost. Linky postupně rozkrývají zajímavé vazby, od osobních tragédií přes rodinné vztahy až po drobné detaily, které poodhalují zákonitosti světa a kultury: Třeba když hladomor obyvatele sousedního království donutí vařit ze surovin, které protagonista považuje za odpadky. Skvěle fungují i flashbacky do dětství, které efektivně dokreslují motivace hlavního hrdiny a jeho rodiny.
Najdi, poraz, vyrob
Soubojový systém vychází ze zavedených základů předchozích dílů, ale nezůstává beze změn. Stále stojí na principu kámen, nůžky, papír, kdy silové útoky přebíjí rychlé, ty naopak fungují proti technickým a ty nakonec zase silové. Do toho je ale třeba započítat elementy zbraní, vašich společníků a monster, což je samo o sobě dobrým základním koktejlem pro zábavný soubojový systém.
Důležitou roli hraje cílení na jednotlivé části těl nepřátel. Jejich poškozením nejen získáte cenné suroviny, ale často si i usnadníte samotný boj. Třeba u nových agresivních monster se vyplatí je nejdřív oslabit a pak až zničit důležitou část pokrytou krystaly, protože pokud nejsou oslabení, používají extra silné protiútoky.
Nechybí ani možnost na své monstrum nasednout a použít speciální jezdecký útok nebo své síly spojit s druhým členem party a vyjet společně. Navíc jsou tyto útoky dostupnější než v předchozích dílech, nesvazuje je tolik podmínek a výdrž pro další útoky za jízdy se počítá zvlášť.
Samotná herní smyčka je relativně podobná té z hlavní série Monster Huntera. Na boj se silnějšími protivníky se připravíte, ideálně nachystáte jídlo, které vám poskytne bonusy, vyberete to správné monstrum, vybavení i společníka a vyjedete. K dispozici jsou dlouhé meče, obouručáky, luky, palice, kopí i staré dobré dudy, a i v tahovém souboji si každá zbraň nachází specifické využití i taktiku.
Přišlo mi, že je při boji o něco víc třeba dávat pozor na změny v chování nepřátel, kteří zároveň s ním změní i styl útoku. Obecně přibylo i víc prostoru pro využití speciálních dovedností, s čímž odpadá monotónní spamování základních útoků. V boji ale pořád hraje největší prim vaše monstrum, s kterým si můžete vyhrát úplně nejvíc.
Monstra v hlavní roli
Skutečnými hlavními hvězdami jsou totiž opět potvůrky, které nejen lovíte, ale také líhnete z vajec, trénujete a postupně optimalizujete v rámci chovu. Twisted Stories přesně podnítí chuť sbírat další, lepší a navzájem je kombinovat díky nové mechanice kolem ohrožených druhů.
Mapa každé větší oblasti je rozdělená na několik menších podoblastí. Každá má své specifické obyvatele a suroviny. Jakmile ale zapadne slunce, situace se vyostří a na scéně se objevuje vrcholový predátor, který loví ohrožený druh. Když ho vystopujete, v jeho doupěti najdete stopy, díky kterým odhadnete i jeho chování v boji. Teprve s těmito znalostmi ho konečně můžete zahnat a tím si i otevřít cestu k vejci ohroženého tvora. Zahnaný predátor slouží jako miniboss každé oblasti a na finální střetnutí s ním se hodí pořádně připravit.
Jakmile ohrožený druh vypustíte zpět do přírody, začnou se teprve dít divy. Můžete vypouštět další zvířata, což zdvihá vzácnost vajec nalezených v doupatech, objevují se nové barevné varianty stávajících monster nebo dokonce jednotlivci obdaření novými elementy. Jakmile vytáhnete monstrum s písmenkem S, začíná ten pravý hon za pasivkami, geny a tím ideálním zástupcem druhu.
Pokud vás ale dlouhý grind nebaví, nebojte se, není třeba. Příběhem projdete i bez něj. Šlechtění, porážení predátorů a vlastně i boj s největšími draky, kteří sužují každou z lokací, jsou většinou vedlejší obsah a často si na ně sáhnete až ke konci hry.
Kompletně se ale celý kolotoč lovení, vypouštění a hledání nových mutací monster velice povedl a přidává hře hloubku, díky které nemusí ani jedno z náhodných vajec přijít vniveč. Hledat si svou ideální partu monster je tak zábavnější než kdy dřív.
Otevřené lokace
K průzkumu nabádají i otevřenější lokace. Ty nejsou nijak obrovské, ale tak akorát, aby posloužily účelům hry. Základních surovin je přitom všude dost, monstra se potulují na zemi, ve vzduchu i ve vodě. Naplno se tak dá využít létajících, šplhajících i plavajících monster, která si ochočíte. Jezdit můžete na každém z nich a vlastně na žádnou ze schopností nemusíte dlouho čekat. Naprostá většina je odemčená od začátku.
Zároveň jsou mapy i poseté stanicemi rychlého cestování, a tak nikdy nemusíte běhat nikam daleko. Horší jsou sice vedlejší úkoly, které působí jako poněkud zbytečné fetch questy, ale zase většinou nezaberou moc času a dají se překousnout. I když zkrátka typické najdi, přines, zabij, by si zasloužilo nějakou tu obměnu.
Prostředí se ale příjemně mění a RE Engine tentokrát nemá s rozlehlejším prostředím větší trable, za což bezpochyby může stylizace. Přesto vypadají Twisted Reflections o několik tříd lépe než předchozí dva díly. Obecně svět kolem vás není nějaký zázrak, svému účelu poslouží, ale hodilo by se mu víc aktivit a dynamiky. Takhle zůstává pocit, že procházíte kolem monster na porážku. Naštěstí ty nejslabší kousky můžete zabít přímo útokem na mapě, který vám jinak dá výhodu v boji proti silnějším, a pokud se vám to nepovede, jde je alespoň automaticky porazit rychlým soubojem.
Nový, lepší Monster Hunter
Za mě jsou Twisted Reflection rozhodně nejlepší díl ze série Strories. Vážnější příběh funguje, hlavně díky dobře napsanému hlavnímu hrdinovi i vedlejším postavám. Přitom nechybí nic z toho, co sérii proslavilo. Budete zjišťovat slabiny, lovit, vyrábět nové vybavení a nedílnou součástí cesty bude i snaha o vytvoření nejlepšího monstra k boji po vašem boku. K tomu pomůže i údržba ekosystémů, které nabízejí stále unikátnější a zajímavější možnosti. Hra zkrátka vzala to, co fungovalo a vylepšila snad každý aspekt série. Vlastně doufám, že třeba v tom, že Monster Hunter může fungovat dobře v příběhové rovině, se u ní inspiruje i hlavní série.