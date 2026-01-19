Far Cry 3 dostane konzolový update s 60 FPS
zdroj: Ubisoft

Far Cry 3 dostane konzolový update s 60 FPS

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One Stadia

19. 1. 2026 12:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ubisoft před víkendem na sociálních sítích sdílel poněkud kryptický příspěvek, z něhož si fanoušci okamžitě vyvodili, že se chystá technická aktualizace pro Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon a Far Cry: Primal, která jejich běh přizpůsobí dnešním konzolím a nabídne plynulých 60 snímků za sekundu.

Trvalo jen pár dní a Ubisoft domněnku z části potvrdil. Oficiálně oznámil 60 FPS update pro Far Cry 3: Classic Edition, který vyjde už 21. ledna. Majitelé PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S si tak akční dovolenou na tropickém ostrově užijí ve svižnějším balení.

zdroj: Ubisoft

Spekulované Blood Dragon a Primal se potvrzení zatím nedočkaly, ale dá se předpokládat, že k němu dojde záhy. Nejedná se ovšem o vyložené překvapení, spíše jen o pokračování snahy společnosti oživovat postarší tituly, což ostatně dělala i v prosinci, kdy obdobný update vydala pro The Division.

Smarty.cz
Tagy:
pravěk akční survival Far Cry
Zdroje:
Ubisoft, Insider Gaming
Hry:
Far Cry 3 Far Cry 3: Blood Dragon Far Cry Primal
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články