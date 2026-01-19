Far Cry 3 dostane konzolový update s 60 FPS

Ubisoft před víkendem na sociálních sítích sdílel poněkud kryptický příspěvek, z něhož si fanoušci okamžitě vyvodili, že se chystá technická aktualizace pro Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon a Far Cry: Primal, která jejich běh přizpůsobí dnešním konzolím a nabídne plynulých 60 snímků za sekundu.
Trvalo jen pár dní a Ubisoft domněnku z části potvrdil. Oficiálně oznámil 60 FPS update pro Far Cry 3: Classic Edition, který vyjde už 21. ledna. Majitelé PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S si tak akční dovolenou na tropickém ostrově užijí ve svižnějším balení.
Spekulované Blood Dragon a Primal se potvrzení zatím nedočkaly, ale dá se předpokládat, že k němu dojde záhy. Nejedná se ovšem o vyložené překvapení, spíše jen o pokračování snahy společnosti oživovat postarší tituly, což ostatně dělala i v prosinci, kdy obdobný update vydala pro The Division.