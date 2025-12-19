První The Division s novým updatem zvládne na PS5 60 FPS

Možná se Ubisoft zbláznil, možná jenom chce potěšit své skalní fanoušky. Proto po nové obsahové aktualizaci pro Assassin's Creed Mirage sahá ještě do daleko hlubší historie a nečekaně aktualizuje první The Division.
Update konkrétně míří na PlayStation 5, kde hra nově poběží v 60 FPS. Fanoušci po podobné úpravě volali už řadu let a je otázka, jestli s ní Ubisoft nepřichází příliš pozdě. Nicméně vzhledem k vánoční atmosféře hry alespoň zvolil správné období.
Na ostatních platformách si této vymoženosti můžete užívat už delší dobu. Na Xboxu díky zpětné kompatibilitě a funkci FPS boost, na PC zkrátka v závislosti na síle vašeho hardware už od začátku. Přesto může jít na PlayStationu o zajímavou záminku, proč virtuální New York znovu navštívit.