První The Division s novým updatem zvládne na PS5 60 FPS
zdroj: tisková zpráva

První The Division s novým updatem zvládne na PS5 60 FPS

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5

19. 12. 2025 14:57 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Možná se Ubisoft zbláznil, možná jenom chce potěšit své skalní fanoušky. Proto po nové obsahové aktualizaci pro Assassin's Creed Mirage sahá ještě do daleko hlubší historie a nečekaně aktualizuje první The Division.

Update konkrétně míří na PlayStation 5, kde hra nově poběží v 60 FPS. Fanoušci po podobné úpravě volali už řadu let a je otázka, jestli s ní Ubisoft nepřichází příliš pozdě. Nicméně vzhledem k vánoční atmosféře hry alespoň zvolil správné období.

zdroj: youtube.com

Na ostatních platformách si této vymoženosti můžete užívat už delší dobu. Na Xboxu díky zpětné kompatibilitě a funkci FPS boost, na PC zkrátka v závislosti na síle vašeho hardware už od začátku. Přesto může jít na PlayStationu o zajímavou záminku, proč virtuální New York znovu navštívit.

Smarty.cz
Tagy:
update akce
Zdroje:
Ubisoft, PlayStation Lifestyle
Hry:
The Division
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2

Nejnovější články