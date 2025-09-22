Nejčtenější články týdne – Z kovárny do války
zdroj: Techland

Nejčtenější články týdne – Z kovárny do války

22. 9. 2025 10:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Realistické střílečky a poutavé RPG byly nejčtenějšími články minulého týdne. Za povšimnutí stojí obsáhlý přehled taktických her, jako je Insurgency: Sandstorm či Escape from Tarkov, které svou realističností a dynamikou zaujaly nejen nadšence bojových simulací. Na druhé straně, strategická RPG Kingdom Come: Deliverance 2 s novým DLC Odkaz kovárny přineslo hráčům možnost ponořit se do světa středověké Kutné Hory s novými příležitostmi pro osobní a ekonomické rozvíjení postavy Jindry. Také se propíral návrat kultovní sérii Fire Emblem s příslibem návratu ke kořenům v chystaném díle Fortune's Weave. Dalším diskutovaným projektem byl remake Assassin's Creed IV: Black Flag, o němž uniklé informace nasvědčují, že přinese modernější hratelnost, což fanoušci originálu pozorují s napětím.

Nejčtenější články týdne

Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance 2: Odkaz kovárny – recenze přídavku z Kutné Hory
Z rytíře hrdým kutilem
Ready Or Not
Nejlepší realistické střílečky, které si dnes můžete zahrát
Když toužíte po přísnosti
valheim-ashlands
Vydání hitového survivalu Valheim je na dohled
Zároveň s konzolí
Borderlands 4
Borderlands 4 – recenze návratu zakladatele looter shooterů
Míň humoru, víc střelby a hromada zábavy
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast – recenze animálního řádění Kylea Cranea
Bestiální odbočka z postapo Alp

Redakce doporučuje

Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem se vrací. Ve Fortune's Weave se plní přání výhercům hrdinských her
Návrat ve velkém?
Lego Voyagers
Lego Voyagers – recenze kooperativního dobrodružství dvou kostek
Malý krok pro kostičku
Assassin's Creed IV: Black Flag
Remake Black Flag bude mít zásadní změny, tvrdí insideři
Zapadne do moderních her
Tangerine Antarctic
Nástupce Disco Elysium mění směr. XXX Nightshift míří do 3D s novým názvem
Z XXX jste si prý moc utahovali
Town to City
Pod radarem: Budování od tvůrců Station to Station, farmářské karty i lunapark v Mars útočí!
Život čarodějky i extrakční střílečka

Videa

zdroj: Vlastní

Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější články týdne
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení

Nejnovější články