Nejčtenější články týdne – Z kovárny do války

Realistické střílečky a poutavé RPG byly nejčtenějšími články minulého týdne. Za povšimnutí stojí obsáhlý přehled taktických her, jako je Insurgency: Sandstorm či Escape from Tarkov, které svou realističností a dynamikou zaujaly nejen nadšence bojových simulací. Na druhé straně, strategická RPG Kingdom Come: Deliverance 2 s novým DLC Odkaz kovárny přineslo hráčům možnost ponořit se do světa středověké Kutné Hory s novými příležitostmi pro osobní a ekonomické rozvíjení postavy Jindry. Také se propíral návrat kultovní sérii Fire Emblem s příslibem návratu ke kořenům v chystaném díle Fortune's Weave. Dalším diskutovaným projektem byl remake Assassin's Creed IV: Black Flag, o němž uniklé informace nasvědčují, že přinese modernější hratelnost, což fanoušci originálu pozorují s napětím.
Nejčtenější články týdne
Kingdom Come: Deliverance 2: Odkaz kovárny – recenze přídavku z Kutné Hory
Nejlepší realistické střílečky, které si dnes můžete zahrát
Vydání hitového survivalu Valheim je na dohled
Borderlands 4 – recenze návratu zakladatele looter shooterů
Dying Light: The Beast – recenze animálního řádění Kylea Cranea
Redakce doporučuje
Fire Emblem se vrací. Ve Fortune's Weave se plní přání výhercům hrdinských her
Lego Voyagers – recenze kooperativního dobrodružství dvou kostek
Remake Black Flag bude mít zásadní změny, tvrdí insideři
Nástupce Disco Elysium mění směr. XXX Nightshift míří do 3D s novým názvem
Pod radarem: Budování od tvůrců Station to Station, farmářské karty i lunapark v Mars útočí!
Videa
zdroj: Vlastní