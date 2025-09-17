Vydání hitového survivalu Valheim je na dohled

Lockdownový megahit Valheim ohlásil cílovou rovinku. Survival se lowpoly stylizací a severskou tematikou se dočká kýžené verze 1.0 příští rok, zároveň vyjde i na PlayStationu. Hra tak bude v předběžném přístupu pět let. Třešničkou na dortu oznamovacího traileru výše je vypravěčský hlas známého herce a dabéra Neila Newbona, který se proslavil jako Astarion v Baldur's Gate III.
Valheim je k dispozici na PC a Xboxu Series X/S. Všechny verze včetně té playstationové budou mít crossplay. Zároveň s kýženým vydáním plné verze se do hry dostane poslední, sedmý biom, kterým bude hluboký sever.
Během předběžného přístupu se severský survival rozrostl o detailnější a bohatší stavební mechaniky, mlhou zahalený biom Mistlands a ohnivé Ashlands. Update Call To Arms zase prohloubil soubojové systémy a přidal rozmanitější zbraně, zbroje, protivníky i craftovací předměty. Jestli bude verze 1.0 skutečně poslední obsahový přídavek, případně jaké jsou pak plány se hrou, tvůrci ze studia Iron Gate zatím neuvedli.
Zároveň s Valheimem vychází příští rok i další survivalový indie megahit – Palworld.