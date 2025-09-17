zdroj: Iron Gate Studio

Vydání hitového survivalu Valheim je na dohled

17. 9. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Lockdownový megahit Valheim ohlásil cílovou rovinku. Survival se lowpoly stylizací a severskou tematikou se dočká kýžené verze 1.0 příští rok, zároveň vyjde i na PlayStationu. Hra tak bude v předběžném přístupu pět let. Třešničkou na dortu oznamovacího traileru výše je vypravěčský hlas známého herce a dabéra Neila Newbona, který se proslavil jako Astarion v Baldur's Gate III.

Valheim je k dispozici na PC a Xboxu Series X/S. Všechny verze včetně té playstationové budou mít crossplay. Zároveň s kýženým vydáním plné verze se do hry dostane poslední, sedmý biom, kterým bude hluboký sever.

Během předběžného přístupu se severský survival rozrostl o detailnější a bohatší stavební mechaniky, mlhou zahalený biom Mistlands a ohnivé Ashlands. Update Call To Arms zase prohloubil soubojové systémy a přidal rozmanitější zbraně, zbroje, protivníky i craftovací předměty. Jestli bude verze 1.0 skutečně poslední obsahový přídavek, případně jaké jsou pak plány se hrou, tvůrci ze studia Iron Gate zatím neuvedli.

Zároveň s Valheimem vychází příští rok i další survivalový indie megahit – Palworld.

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
