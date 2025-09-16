Palworld opustí předběžný přístup příští rok

Survival s falešnými Pokémony a jeden z největších nezávislých megahitů má konečně alespoň přibližné okno vydání. Respektive spíše než o okno jde o pořádnou výkladní skříň – vývojáři z Pocketpair cílí s verzí 1.0 na příští rok. Hra zamíří na PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One i PC.
Palworld vstoupil do předběžného přístupu 19. ledna 2024, verze pro PlayStation 5 dorazila 24. září téhož roku. Od té doby si hra vydobyla obrovskou popularitu – pár dní po vydání se stala jednou z nejprodávanějších indie her vůbec. Bohužel se s titulem také nesou kontroverze, například žaloba od Nintenda kvůli možnému porušení některých jeho patentů.
Podle vyjádření komunitního manažera Buckyho je ale teď čas zaměřit se na verzi 1.0. „Nejde jen o nové prvky a obsah. Hra potřebuje důkladný úklid – všichni víme, že Palworld má spoustu podivností a nedodělků, které chceme před vydáním opravit,“ uvedl v oficiálním videu. „Proto bude letošní zima trochu klidnější. Nebudeme vydávat tak velký update jako v únoru, ale pár překvapení pro vás chystáme.“
Bucky zároveň zdůraznil, že vývoj nebrzdí, spíše naopak. Verze 1.0 má být podle něj zásadním milníkem a nabídnout „obrovské množství obsahu“. Fanoušci se tak dočkají větších změn až příští rok, ovšem vývojáři slibují, že se už brzy podělí o první ukázky z připravované plné verze.