Remake Black Flag bude mít zásadní změny, tvrdí insideři

Existence remaku pirátského Assassin's Creed IV: Black Flag je už takové veřejné tajemství, které dokonce dostalo do problémů dabéra Edwarda Kenwaye, herce Matta Ryana. Z dobrých zdrojů se o změnách remaku oproti původní hře rozhovořil francouzský Jeux Vidéo Magazine.
Předělaný Black Flag má více kopírovat hratelnost současných dílů Assassin's Creed. To znamená, že dějová linka v současnosti bude více upozaděna. Hlavně se remake bude hratelností i perspektivou podobat více aktuálním hrám, které do akčních adventur přimíchávají trochu RPG koření po vzoru Origins nebo Shadows.
Můžeme se dovtípit, že to zřejmě znamená i akčnější souboje známé z novějších dílů, než arkádové parírování. Tak snad dobývání palub lodí neztratí svoji pirátskou poetiku. Otázkou taky samozřejmě bude, jestli „další“ asasín podle stejného mustru nebude mlácení prázdné slámy i přes romantizované zasazení s oblíbeným hrdinou.
zdroj: Vlastní
Osobně bych si totiž ve skutečnosti dal návrat k jednodušší staromilské hratelnosti starších dílů Assassin's Creed, než už pošesté hrát více-méně velmi podobnou hru (počítaje Mirage) jen v jiných kulisách. Drancování karibských moří na hbitém škuneru Jackdaw by ale pořád mohla být parádní zábava a ta správná tropická dovolená. Hlavně díky nejnovější iteraci enginu Anvil. No, nezbývá, než vyčkat na oficiální oznámení.