Remake Black Flag bude mít zásadní změny, tvrdí insideři
zdroj: Ubisoft

Remake Black Flag bude mít zásadní změny, tvrdí insideři

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Wii U Xbox One Switch

17. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Existence remaku pirátského Assassin's Creed IV: Black Flag je už takové veřejné tajemství, které dokonce dostalo do problémů dabéra Edwarda Kenwaye, herce Matta Ryana. Z dobrých zdrojů se o změnách remaku oproti původní hře rozhovořil francouzský Jeux Vidéo Magazine.

Assassin's Creed IV: Black Flag
Novinky
Výrobci sošek nechtěně potvrdili existenci remaku Assassin's Creed IV: Black Flag

Předělaný Black Flag má více kopírovat hratelnost současných dílů Assassin's Creed. To znamená, že dějová linka v současnosti bude více upozaděna. Hlavně se remake bude hratelností i perspektivou podobat více aktuálním hrám, které do akčních adventur přimíchávají trochu RPG koření po vzoru Origins nebo Shadows.

Můžeme se dovtípit, že to zřejmě znamená i akčnější souboje známé z novějších dílů, než arkádové parírování. Tak snad dobývání palub lodí neztratí svoji pirátskou poetiku. Otázkou taky samozřejmě bude, jestli „další“ asasín podle stejného mustru nebude mlácení prázdné slámy i přes romantizované zasazení s oblíbeným hrdinou.

zdroj: Vlastní

Osobně bych si totiž ve skutečnosti dal návrat k jednodušší staromilské hratelnosti starších dílů Assassin's Creed, než už pošesté hrát více-méně velmi podobnou hru (počítaje Mirage) jen v jiných kulisách. Drancování karibských moří na hbitém škuneru Jackdaw by ale pořád mohla být parádní zábava a ta správná tropická dovolená. Hlavně díky nejnovější iteraci enginu Anvil. No, nezbývá, než vyčkat na oficiální oznámení.

Smarty.cz
Tagy:
Assassin's Creed (série)
Zdroje:
Vlastní, Jeux Vidéo Magazine
Hry:
Assassin's Creed IV: Black Flag
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty

Nejnovější články