Výrobci sošek nechtěně potvrdili existenci remaku Assassin's Creed IV: Black Flag

O existenci remaku pirátské Assassin's Creed IV: Black Flag se spekuluje už dva roky. Zatímco insideři nás ujišťují, že hra opravdu vyjde na vylepšeném enginu, sám Ubisoft kolem hry pořád mlčí. Byť s připravovanou devítkou asasínských her je zřejmé, že v ní budou figurovat i modernizované předělávky, jsou to paradoxně výrobci sběratelských sošek, kteří existenci vylepšeného pirátského dílu propálili.

Nedávný přenos společnosti Pure Arts, která vyrábí licencované sošky z herních sérií, byly představeny nové sošky z univerza Assassin's Creed. Fanoušci si ale rychle všimlu, že mezi postavami chybí antihrdina Edward Kenway z Black Flag. Na dotaz ohledně jeho absence jeden z moderátorů odpověděl slovy: „Fanoušci Assassin’s Creed by měli vědět, že se kolem Edwarda něco děje.“ Jeho kolega ho ale rychle přerušil otázkou: „Počkej, to už bylo oznámené?“ Následovala nejistá reakce s odkazem na články a zvěsti, podle kterých má jít o připravovaný projekt.

Something big is definitely happening regarding the Assassin's Creed Black Flag Remake. ?‍☠️?



The people at Pure Arts unveiled a new collection of figures, but the EDWARD one was missing. ?



When asked, they said this: ??



Via @TheRAFITI69#AssassinsCreed #Ubisoft pic.twitter.com/RloVJfWAd5