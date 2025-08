Ubisoft pohrozil dabérovi Assassin's Creed: Black Flag. Byl příliš otevřený ohledně remaku

1. 8. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Remake Assassin's Creed IV: Black Flag je už takovým veřejným tajemstvím. Spekulací kolem něho kolovalo už tolik, že je pouze otázkou času, než Ubisoft vyrukuje s oficiálním oznámením. Přesto se společnosti nelíbí, když si někdo na veřejnosti pustí pusu na špacír.

Možná si vzpomenete na konec června, kdy médii proletěla zpráva o tom, že existenci předělávky naznačil i samotný dabér Edwarda Kenwaye, Matt Ryan. Seriálový Constantine na jedné z akcí během podepisování plakátu vtipkoval s fanouškem o dohrání pirátského dobrodružství stylem, z něhož se dala jednoduše odvodit existence remaku.

zdroj: Archiv

Zdá se však, že jeho slova a video moc nepotěšilo samotný Ubisoft, který představiteli hlavního hrdiny zjevně pohrozil žalobou. Když byl totiž Ryan na nedávné podobné akci dalším fanouškem dotázán ohledně onoho remaku, jeho odpověď byla mnohem opatrnější. Jakmile z něho tazatel chtěl vytáhnout něco víc, přiznal se, že mu firma po minulém faux pas pohrozila, takže se k záležitosti úplně nechce vyjadřovat (děkujeme webu Eurogamer).

„No, jde o to, že když se to minule stalo, někdo to natáčel a já jsem byl velmi otevřený a upřímný, ale nevěděl jsem, že mě natáčejí na mobil. A pak mi společnost pohrozila žalobou. Takže už nic neříkám,“ řekl mu napřímo.

Přirozeně někdo může namítnout, proč vůbec takové kroky Ubisoft podniká, když se o hře už dlouho čile spekuluje. Nicméně je nutné připomenout, že herec a dabér může mít z různých důvodů podepsanou dohodu o mlčenlivosti, jejíž porušení je právně napadnutelné.

Už ale jenom tohle Ryanovo přiznání značí, že Assassin's Creed IV: Black Flag Remake je reálným projektem, který se nezadržitelně blíží. Jestliže chcete věřit Tomu Hendersonovi, teoreticky by mohl vyjít blízko titulu s kódovým označením Invictus, což by měla být multiplayerovka v duchu Fall Guys. Takže možná v roce 2027? Anebo příští rok?