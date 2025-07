Už i dabér Edwarda Kenwaye naznačuje remake Assassin's Creed IV: Black Flag

Remake legendárního Assassin’s Creed IV: Black Flag je pravděpodobně jedno z nejhůře střežených tajemství herního světa. Ačkoliv Ubisoft oficiálně nic nepotvrdil, neustálé úniky a narážky dávají jasně tušit, že se pirát Edward Kenway brzy vrátí v novém kabátě. S nejnovějším pomrknutím přichází dabér hlavního hrdiny, Matt Ryan.

Na sociální síti X se objevilo video, kde Ryan během podpisu plakátů vtipkuje s fanouškem. Na kladnou odpověď na otázku, jestli už hru dohrál, Ryan s úsměvem odvětí: „No, možná ji budeš muset dohrát znovu.“ Když fanoušek zmíní, že by měl projít všechny díly série znovu, herec se tajemně usměje: „Zvlášť tenhle,“ a dodává, že existuje konkrétní důvod proč, ale nemůže říct nic dalšího.

Edward Kenway's voice actor, Matt Ryan, said this during a fan interaction. It looks like he hinted at the Assassin's Creed Black Flag Remake.



“Have you beat the game?… well you may have to beat it again”

"There's a reason I say that but I can't say…