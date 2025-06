Vývoj remaku Prince of Persia: The Sands of Time jde podle plánu, dorazí příští rok

Pět let po oznámení se Prince of Persia: The Sands of Time Remake konečně hýbe vpřed – a podle Ubisoftu je tým nyní naplno ponořený do vývoje. Dlouho odkládaný projekt, který prošel kompletním restartem i změnou vývojářského týmu, má plánované vydání na rok 2026. Dokonce má stihnout vyjít do konce března 2026, což vzhledem k absenci na Summer Game Festu a přidružených akcích vyvolalo u vyčkávajících fanoušků pochybnosti, jestli remake stíhá.

Od loňska totiž kolem titulu panuje ticho, které nyní Ubisoft na sociálních sítích prolomil stručnou, ale přece jen pozitivní aktualizací. „Ano, vývoj naplno běží,“ uvedl tým. „Zkoumáme, stavíme a zajišťujeme, aby se písky sypaly tak, jak mají.“ V dalším příspěvku studio dodává: „Na této hře pracuje tým, kterému na ní opravdu záleží, a vkládá do každého kroku celé své srdce (a spoustu kávy). Děkujeme, že držíte s námi.“

