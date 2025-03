Ubisoft s Tencentem zakládá novou dceřinou společnost. Dohlédne na tři největší značky

28. 3. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Už se o tom nějakou dobu spekulovalo, nyní se drby stávají skutečností. Ubisoft se strategicky spojil s čínskou společností Tencent a společně zakládají novou dceřinou společnost francouzského vydavatelství, která bude obstarávat tři nejdůležitější značky v portfoliu: Assassin's Creed, Far Cry a Tom Clancy's Rainbow Six.

Hodnota nově vzniklého subjektu je naceněná okolo 120 miliard korun, přičemž Tencent do něj vkládá necelých 29 miliard, čímž získává 25% podíl a zvyšuje svůj vliv na budoucnost klíčových sérií. V minulosti čínský technologický gigant držel v Ubisoftu 10 procent.

Tato investice je dle generálního ředitele Yvese Guillemota klíčová, jelikož umožní zrychlit chystané změny v celé francouzské společnosti. A dle interního průzkumu Ubisoft XP si je údajně měla přát většina zaměstnanců. Pokud by však někdo z nich měl pochybnosti, firma se zavázala k transparentní komunikaci. Tím reaguje na spekulované obavy zaměstnanců, kteří se bojí o své pozice.

Součástí nově vzniklé větve budou klíčová studia, jako je to v Montréalu, Québecu, Barceloně a Sofii. Jejich hlavním úkolem bude vývoj her pod třemi nejúspěšnějšími značkami – Assassin’s Creed, Far Cry a Tom Clancy’s Rainbow Six. Ústřední snaha je dle tiskové zprávy postavená na tom, aby se trojici sérií povedlo zase o další krok posunout a vybudovat z nich jedinečné ekosystémy až ikony, které budou mít své neochvějné místo v populární kultuře.

Kromě toho Ubisoft přislíbil, že se rovněž zaměří na vybrané starší tituly a série, kam patří třeba Ghost Recon. Zároveň by chtěl urychlit vývoj svých klíčových projektů za současného využití nejnovějších technologií. Tencent by jim s tím měl pomoci nejen finančně, ale rovněž projevenou důvěrou, která má veřejnost ujistit ohledně ekonomického zdraví firmy. Tedy uklidnit akcionáře, kteří z posledních finančních výsledků nemusí být zrovna nadšení.

„Díky dodatečným investicím a posilování tvůrčích kapacit budeme nadále moct zvyšovat kvalitu příběhových singleplayerových titulů, rozšiřovat nabídku multiplayerových her s vyšší frekvencí vydávání dodatečného obsahu, zavádět nové styčné body free-to-play modelu a integrovat více sociálních prvků,“ prozradili zástupci Ubisoftu.

Zpráva přichází poté, co si francouzské vydavatelství pochvalovalo úspěch Assassin's Creed Shadows - ačkoliv ho poměrně netradičně prezentuje počtem hráčů (aktuálně hlásí 3 milióny), nikoliv prodaných kopií. Vytvoření dceřiné společnosti za doprovodu Tencentu je tak jen dalším krokem k řešení finančních problémů firmy, které v posledních měsících výrazně kolísají ceny akcií.