Zaměstnanec Ubisoftu setřel Elona Muska na jeho vlastní síti kvůli Assassin’s Creed

Elon Musk se aktuálně vměšuje do všeho, co by mu mohlo nahnat kladné body u široké veřejnosti. Rád se ovšem vrací i ke hrám, aby ukázal, že je v jádru pořád jeden z „nerdů“, což se mu naposledy silně vymstilo, když předstíral, že je mistr v hraní Path of Exile 2. Následně se ukázalo, že se ve hře absolutně nevyzná a jeho postavu dostal na přední příčky žebříčku člověk, kterému za hraní platil.

Teď chtěl získat virtuální potlesk tím, že se navážel do youtubera, který promoval aktuální hit Assassin’s Creed Shadows na konkurenční sociální síti Bluesky. Elon Musk doslova napsal „Hasan je podvodník. Lepší by bylo říct zaprodanec. Objektivně řečeno, propaguje otřesnou hru kvůli penězům.“

Is that what the guy playing your Path of Exile 2 account told you? — Assassin's Creed (@assassinscreed) March 25, 2025

Jenže, potlesk se nedostavil. Tedy, dostavil, ale z jiné strany. Oficiální účet série Assassin’s Creed na Muskově síti X na tento příspěvek odpověděl: „To ti řekl ten chlapík, který místo tebe hraje Path of Exile 2?“ Trefa do černého a hlavně živého okamžitě pobavila stovky tisíc lidí, někteří z nich se nechali slyšet, že kvůli tomuhle si snad Shadows také koupí.

Pro samotného správce účtu šlo o velký risk, protože většinou jsou podobné korporátní účty jen zdvořilé a nepouští se do slovních přestřelek. Tohle ovšem zafungovalo na jedničku a virální reklama byla na světě. Jen Musk asi z toho nemá radost, protože (opět) vychází poražený z kauzy, u které chtěl být za toho správného.