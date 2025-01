Ano, Elon Musk přiznal, že za sebe nechává hrát hry jiné lidi

22. 1. 2025 14:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Přiznejme si, že celá kauza kolem Elona Muska a jeho profesionálního hraní hardcore postav v Path of Exile 2 (psali jsme podrobně zde) je úsměvná. Tuplem ve světle toho, kdy ctižádostivému miliardáři cuká ruka a nechává své věrné hádat se, že jeho hajlování není hajlováním, protože nad budovou třikrát nepřelétla sicilská poštolka (a bez ní je to jen „posílání srdce publiku“).

Prostě řešit, že má někdo takové problémy s egem, že se musí vydávat za jednoho z nejlepších hráčů světa v nějaké hře, je ve srovnání se sychravou realitou úsměvné. Asi by si to nemyslel Musk, nicméně v rámci jedné konverzace potvrdil to, co stejně už všichni věděli. Path of Exile 2 za něj hrají lidé, kterým platí, aby si pak mohl sám zahrát s top postavou a tvářit se, že jde o další z jeho mnoha (?) životních úspěchů.

Potvrzení přišlo z youtubové sféry, která se rozhodně nechtěla výživného tématu vzdát, kdy se objevily screenshoty z konverzace mezi Muskem a streamerem Nikowrexem. Ten se zajímal, zda level boostoval, tedy nechával hrát Path of Exile 2 a Diablo IV jiné lidi, anebo kupoval vybavení a zdroje. Na to Musk odpověděl emotikonem „100“, což je prostě potvrzení. K tomu přidal kratičkou obhajobu, že je bez toho nemožné porazit hráče v Asii, tedy dostat se v žebříčku před ně.

Na otázku, zda si tedy přisvojuje zásluhy za úspěch svých postav v hardcore žebříčku, Musk odpověděl: „Ne, to jsem nikdy neřekl. Nejlepší účty v Diablu a PoE potřebují, aby je hrálo víc lidí, bez toho nevyhrajete levelovací závody.“ Popravdě nikdy ani neřekl, že někomu platí za to, že mu leveluje postavy, a pak se na streamu tváří jako ten nejlepší a nejprotřelejší hráč, ale vlastně ani nemá smysl tohle rozebírat, protože celé tohle chování je… dětinské.

Což je slovo, které Muskovy výstřelky nejlépe ilustruje, a to už nějaký ten pátek (Pamatujete, jak začal vyšilovat, když mu britský jeskyňář a záchranář ohledně jeho nápadů s miniponorkou vzkázal, že jde jen o PR tah a Musk jej kvůli tomu označil za pedofila?). Stejně tak doznání k tomu, že potřebuje sbírat nepotřebné veřejné uznání za to, že je jeden z nejlepších hráčů na světě, je spíš k podivení než pohoršení.

Obavy spíš může vyvolat otázka, kolik reálné moci aktuálně drží Musk v rukách a jak moc stabilní přitom je. Podvádění ve hrách je vlastně jen zcela podružná, zábavná věc. Co si ale můžeme vzít jako poučení, je jeho reflexe celé kauzy, protože na otázku, zda nedluží komunitě kolem hry omluvu, odvětil jen: „Proč bych se omlouval?“