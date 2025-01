Po globální ostudě zabil Elon Musk svého nebohého hrdinu v Path of Exile 2

14. 1. 2025 14:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Elon Musk, majitel společnosti X, zakladatel Tesly a amatérský politik, se rozhodl všem ukázat, jak geniální je hráč. Tvrdil to už o Diablu IV a nyní se rozhodl, že to bude tvrdit i o Path of Exile 2. Už u první jmenované diablovky se objevily zprávy o tom, že Musk jenom platí zkušeným hráčům za to, že mu levelují postavy, přičemž ještě využívají aktuální exploity. Ve srovnání s kauzou kolem Path of Exile je to ovšem ještě slabá káva.

Musk se hrdě chlubil tím, že má v PoE2 postavu v hardcore lize na 95. levelu. To není nic snadného, protože jak v hardcore lize zemřete, přeřadí vás do normální ligy – takže to chce hodně času, umu a trpělivosti dostat se skoro na stý level, tuplem když u toho musíte zasahovat do průběhu prezidentských voleb, létat po světě, abyste se vyfotili se státníky, a zakládat nestátní organizace parazitující na státních penězích, jako je DOGE.

Už před veřejným streamem, kde se Musk rozhodl ukázat svoji postavu, se spoustě hráčů nepozdávalo, že se tak rychle dostal na tak vysokou úroveň. Vzhledem k tomu, že je – a tentokrát beze všeho výsměchu – opravdu zaměstnaný člověk, který toho má na talíři zjevně hodně. Navíc, čím výš v hardcore lize jste, tím je hra těžší a vyžaduje víc přemýšlení nad buildem, kam chodit grindovat, co si můžete dovolit a co ne.

A tak 7. ledna zasedl Elon Musk ke „své“ postavě jménem Percy_Verence a rozhodl se v livestreamu ukázat, jak je kromě jiného i brilantní hráč. Jestli jej v tom pohánělo ego, nebo mu lidé kolem říkali, že když zná diablovky, okamžitě se chytne, toť otázka. Každopádně, ukazovat v livestreamu před opravdu hardcore komunitou, která zná danou hru do posledního puntíku, že jste podobně nadšení a erudovaní jako oni, je sebevražda. Obzvláště v případě, že erudovaní prostě nejste.

Musk se sebevědomím sobě vlastním začal hrát, ale během prvních dvaceti minut se ukázalo, že se v Path of Exile 2 rozhodně neorientuje jako někdo, kdo má postavu na levelu 95 v hardcore lize. Tedy, on se ve hře neorientoval ani jako někdo, kdo v ní strávil alespoň deset hodin. Varovná znamení, že vše není, jak by mělo být, se ukazují víc a víc. Musk zoufale kliká na body na mapě, kam ovšem nemá přístup. Vzhledem k tomu, že by měl mít na kontě stovky hodin, je to na pováženou.

Občas po mapách běhá velmi zmateně, a především nemá vůbec přehled o tom, co sbírat a co ne. S vypnutým filtrem na loot ignoruje vzácné orby a místo toho bere výbavu, která je mu k ničemu. Ignoruje nepořádek v inventáři a pak se tiše diví, že nemůže sebrat další vybavení. Ve skutečnosti má velmi dobrý build, který ovšem začne mít problémy ve chvíli, kdy mu dojde mana a on si ji dlouhou dobu nedoplňuje pomocí lektvarů, což je věc, kterou prostě děláte po tak dlouhé době prakticky automaticky.

Celé video si můžete prohlédnout zde. Zkušení a ve hře zběhlí hráči Path of Exile 2 vám jistě řeknou o mnoha dalších případech, kde Musk ukázal, že nemá ve hře nahráno skoro nic a používá jen znalosti z dob, kdy hrával jiné diablovky. Asi nejvíc vystihuje dojem z celé akce dotaz jednoho diváka: „Čeho myslel, že tímhle docílí?“

Každopádně, hardcore kariéra hrdinného Percyho Verence tímto streamem neskončila. K tomu došlo až 10. ledna ve 14 hodin, kdy na levelu 97 Invoker Percy padl. Na screenshotu to zaznamenal jeden z redditorů, což vyvolalo řadu uštěpačných poznámek. Pravdou ale je, že Percy zaklepal hardcore bačkorami na sedmé pozici v globálním žebříčku. To je opravdu velká investice času a opět to vyvolává otázky, kolik toho populární miliardář dokáže opravdu nahrát. Také je k zamyšlení, zda Musk bude oficiálně pokračovat v Percyho kariéře v normálním módu, nebo se náhle objeví nová postava na vysokém levelu, kterou si Musk nechával v záloze pro případ „co kdyby“.

Každopádně, snad Percyho smrt nikoho nestála místo…