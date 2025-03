Assassin's Creed Shadows překonalo své předchůdce. Hra má na kontě 2 milióny hráčů

24. 3. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ačkoliv Assassin’s Creed Shadows provází nemalé kontroverze a nevole hlasitých hráčů, Ubisoft oslavuje byznysový úspěch. Už před víkendem francouzský moloch oznámil, že si hru během prvních 24 hodin zahrálo přes milión lidí. Stačilo pak dalších 24 hodin, aby se titulu povedlo překonat metu 2 miliónů hráčů.

Vydavatelství skutečnost oznámilo na svých sociálních sítích, kde rovněž uvedlo, že Shadows během svého prvního víkendu úspěšně předčilo Assassin's Creed Origins i Odyssey.

Jak si novinka vede ve srovnání s Valhallou, je neznámou, jelikož vikinské dobrodružství ve své době nesdílelo konkrétní čísla. Firma ho tehdy označila za nejúspěšnější start série, což by naznačovalo, že Eivor a spol. zůstali zatím nepřekonaní. Zároveň je třeba upozornit na to, že se mluví o počtu hráčů, nikoliv prodaných kopií. A vzhledem k tomu, že je titul rovněž dostupný v rámci služby Ubisoft Plus, může být komerční výsledek poněkud zkreslený.

zdroj: Ubisoft

Ubisoft se tentokrát rozhodl nepozdržet start hry na Steamu, takže jsou dostupná i víkendová čísla z této platformy. I zde japonský výlet předčil své předchůdce a aktuálně se maximální počet najednou hrajících uživatelů zastavil na čísle 64 825. To je zhruba o 2,5 tisíce více než Odyssey a o 22 tisíc větší číslo než u Origins. Vzhledem k tomu, že Valhalla na Steamu vyšla až dva roky po vydání, je v tomto pelotonu až na posledním místě s necelými 16 tisíci hráči.

Pokud by ovšem v žargonu francouzského vydavatelství 2 milióny hráčů znamenalo i 2 milióny prodaných kopií, stalo by se Assassin’s Creed Shadows čistě na čísla rychleji prodávanou hrou, než je Kingdom Come: Deliverance 2, které na tuto metu potřebovalo dva týdny (na Steamu ho ovšem v jeden moment hrálo až 256 206 lidí). Na druhou stranu nindžové a samurajové z Japonska se ani trochu nechytají na bijce z Monster Hunter Wilds, které zvládlo vygenerovat 8 miliónů prodaných kopií během prvních tří dnů.

Obecně vzato platí, že příběh Jasukeho a Naoe se dá považovat za kritický úspěch. Titul se evidentně dostal k dostatečně velkému množství hráčů, přičemž se může chlubit příznivými kritikami novinářů (tu naši si připomeňte tady) i hráčů (81 % recenzí na Steamu zvedá palec nahoru). Je ovšem otázkou, zda se vzhledem k problematickému období Ubisoftu, který se potýká s finančními problémy, jedná o úspěch dostatečný.