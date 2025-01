Ubisoft ruší evropské pobočky a propouští další zaměstnance

28. 1. 2025 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Francouzský gigant Ubisoft načíná nový rok neslavně. Napříč různými pobočkami ruší 185 pracovních míst a citelně zmenšuje nebo přímo zavírá některé evropské pobočky. Vyplývá to z vyjádření pro Eurogamer. Končí britská pobočka v Leamingtonu, zeštíhlují kanceláře v Düsseldorfu, Stockholmu a Newcastlu (Ubisoft Reflections).

„Součástí našich snah prioritizovat některé projekty a snížit náklady, abychom zajistili dlouhodobou stabilitu, musíme oznámit restrukturalizaci v Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm, Ubisoft Reflections a permanentní uzavření Ubisoft Leamington,“ říká mluvčí firmy.

Ubisoft Leamington byli před odkoupením francouzskou firmou v roce 2017 známí jako FreeStyleGames a vypomáhali například na The Division, Far Cry 5, Skull and Bones nebo Star Wars Outlaws.

Pobočka v Düsseldorfu byla před rokem 2001 známá jako Blue Byte, tvůrci Settlerů. I pod křídly Ubisoftu pracovali na sérii budovatelských strategiích a na Annu. Ubisoft Stockholm spolupracoval s Massive Entertainment na Avatarovi a Ubisoft Reflections se staral o podpůrné činnosti v rámci AAA projektů uvnitř firmy.

Ubisoft od roku 2022 snížil stavy už asi o 2500 zaměstnanců, tedy o více než 10 % celkového stavu, který před vlnou propouštění činil 20 279 lidí.