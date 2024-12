Střílečka XDefiant končí. V Ubisoftu se opět propouští

4. 12. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Multiplayerová střílečka Ubisoftu XDefiant své místo na výsluní neobhájila. Podle dřívějších zpráv si firma stanovila interní cíl přilákat ke hře více lidí do 3. sezóny, což se jí však nepodařilo a vývoj a podpora projektu skončí. Vyhazov dostane i část týmu.

„I přes slibný start, zanícenou práci týmu a věrné fanoušky jsme nebyli schopni přilákat a udržet dost hráčů, abychom se udrželi na free-to-play trhu. Následkem toho je XDefiant příliš daleko výsledkům, které bychom potřebovali, abychom do hry mohli dále investovat, proto ukončujeme její vývoj. Konkrétně to znamená, že ode dneška nebude možné si hru nově stáhnout, registrovat nové hráče, stejně tak nebude možné ve hře utrácet peníze. Třetí sezóna stále začíná podle předchozích plánů, servery zůstanou v provozu do 3. června 2025,“ říká Marie-Sophie de Waubert, ředitelka studií a šéfka portfolia Ubisoftu.

Zároveň s tím šéfka oznámila dopady rozhodnutí na zaměstnance, kteří na hře pracovali – zhruba polovina se přesune k jiným projektům uvnitř firmy, zbývající část přijde o práci úplně. „Rozhodnutí vede k uzavření produkčních studií v San Franciscu, Ósace a snížení počtu zaměstnanců v Sydney,“ vysvětluje de Waubert s tím, že zeštíhlování se dotkne 277 lidí.

Kolik vrcholových manažerů, kteří rozhodli, že je skvělý nápad naskočit do přesyceného a vysoce konkurenčního trhu free-to-play stříleček, asi přijde o práci? To se nejspíš nedozvíme. Každopádně XDefiant tak následuje podobnou cestu, na které skončil třeba letošní Concord.

Zároveň to je další rána pro Ubisoft, který nezažívá nejlepší rok. Star Wars Outlaws nesplnily cíle prodejů, Assassin's Creed Shadows jsou odložené na únor a ve Francii stávkují zaměstnanci kvůli nařízenému návratu do kanceláře.