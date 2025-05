Assassin's Creed neutečete, Ubisoft připravuje minimálně 9 her

5. 5. 2025 17:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ubisoft už při založení nové dceřiné společnosti s čínským Tencentem prozradil, že se zaměří především na své tři nejdůležitější značky, kam spadá Rainbow Six, Far Cry a Assassin's Creed. Právě poslední jmenovaná série je už dlouhé roky hlavním stavebním pilířem a nejúspěšnější vlajkovou lodí s dobrou ekonomickou výkonností. Proto musí být fanoušci připravení na to, že v následujících letech dostanou slušnou porci (staro)nových zážitků.

Tom Henderson pro web Insider Gaming po vydání Assassin's Creed Shadows připomněl a doplnil velké plány společnosti, které jsou projektované na dalších šest let, během nichž údajně vyjde alespoň 9 dalších her. Aktuální plány jsou takové, že každé dva až tři roky firma uvede plnotučný „RPG“ díl, který bude prokládat menšími hrami, experimenty a remaky. Touhle frekvencí chce Ubisoft udržet značku v živém povědomí, a hlavně díky tomu v podstatě nikdy neodejde z trhu.

Z dříve oznámených projektů víme o mobilním Assassin's Creed Jade, který zájemce vezme do Číny a po Shadows údajně půjde o další díl v pořadí. Druhou oznámenou hrou je Hexe odehrávající se v období čarodějnických procesů v 16. století. Projekt je nadále zahalený tajemstvím, ale očekává se od něj změna v atmosféře i hratelnosti.

Do kolonky experimentů patří Invictus aneb multiplayerová hra inspirovaná úspěchem Fall Guys, kde 16 hráčů soutěží v různých minihrách. Pokud bude mít hra úspěch, Ubisoft je připravený na dlouhodobou podporu alespoň 5 let. Do tohoto výčtu spadá i hra s interním označením Emerald (dříve zřejmě Raid či Echoes). Tentokrát jde o PvE záležitost, jež stejně jako předchůdce má v plánu obsah na 5 let.

Naopak na jistotu bude hrát Obsidian, což je údajně remake Black Flag postavený na novém Anvil enginu. Vyjde někdy kolem Invicta, což znamená ještě před Hexe. Na předělávky zdá se bude Ubisoft spoléhat houfně, jelikož v přípravách jsou ještě další dva, jež zmodernizují dosud nespecifikované starší díly. Jeden z nich má aktuální označení Stardust.

Právě předělávky budou fungovat jako hlavní výplní mezi hlavními díly, mezi nimiž je cosi zvané Scarlet. Tento velký RPG díl bude na trh uvedený po ukončení dodatečné podpory čarodějnického Hexe a jelikož je v začátcích, zatím se o něm dodatečné informace neví. Spekuluje se však ohledně spojitosti s dřívější Nebulou, tedy ambiciózním dílem zasazeným do Indie, Aztécké říše a Středomoří. Třetí podobný velký díl zatím nemá ani označení, tým ani téma, ale plánuje se po dvou letech podpory Scarlet.

Samozřejmě je potřeba upozornit, že většina vypsaných projektů je teprve ve fázi plánování a nemusí spatřit světlo světa. Případně je může potkat podobný osud jako netflixovskou hru s označením Mask, jež byla s největší pravděpodobností zrušená. Jisté nicméně je, že vrahové se skrytou čepelí ze světa jen tak nezmizí.