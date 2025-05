Hole, lepší parkour, nový ostrov. Assassin's Creed Shadows představuje první rok obsahu

2. 5. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Assassin's Creed Shadows představují, co všechno můžou hráči a hráčky očekávat v prvním roce po březnovém vydání a už v květnu hru rozšíří příběhová kapitola zaměřená na portugalského učence Luise Froise. Kromě toho se ve hře objeví nový spojenec, schopnosti a také několik úprav pro pohodlnější plížení a souboje napříč Japonskem.

Konec května pak přinese větší zásah do samotného pohybu postav. Naoe se naučí nové parkourové techniky – bude se umět odrazit od zdi, zachytit se za nízký okraj a využít několik dalších nových manévrů. Patří mezi ně i přepracované pohyby pro získání výšky, jako je výskok vzad. To má výrazně zlepšit dojem z parkouru.

Vylepšení se dočká také režim fotografování – hráči budou moci před snímkem nastavit pózu pro Naoe nebo Yasukeho. Ubisoft zároveň naznačil, že se chystají i speciální spolupráce s jinými značkami, které se ve hře také objeví koncem května.

V červnu pak přijde další várka příběhového obsahu, přidá se nová postava do ligy spojenců a aktivuje se i nová obtížnost. Mezi další plánované změny patří rozšíření možností imerze. Bude například možné vypnout zvýrazněné postavy při plížení, skrýt pokrývku hlavy během filmečků nebo aplikovat systém poplachů z hradů na celý herní svět. Ubisoft dále chystá další přídavky: Jmenovitě režim New Gam+, rozšíření kodexu, a nakonec i DLC Claws of Awaji, které nabídne nový ostrov k prozkoumání a bojovou hůl jako novou zbraň pro Naoe. Rozšíření dostanou zdarma všichni, kdo si hru předobjednali.