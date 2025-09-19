Nástupce Disco Elysium mění směr. XXX Nightshift míří do 3D s novým názvem
zdroj: Dark Math Games

Nástupce Disco Elysium mění směr. XXX Nightshift míří do 3D s novým názvem

PC

19. 9. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Pamatujete si na XXX Nightshift? Hru, která se loni dostala do popředí zájmu jako jeden z duchovních nástupců Disco Elysium od jednoho z odštěpených týmů? Tehdy šlo o izometrické RPG, kde jste se měli ocitnout v roli policistky uvězněné v luxusním antarktickém lyžařském středisku, v němž se začaly dít brutální vraždy. Stylizace dialogů v postranním panelu okamžitě připomínala kultovní Disco Elysium.

Zero Parades
Preview
Dojmy z Gamescomu: Zero Parades se špionským thrillerem snaží vystoupit ze stínu Disco Elysium

Pokud ano, rovnou na to zapomeňte. Vývojáři z Dark Math Games oznámili radikální změnu: projekt se nově jmenuje Tangerine Antarctic a mění se také jeho perspektiva – místo izometrického pohledu půjde o RPG ze třetí osoby.

Studio vysvětluje změnu názvu příběhovým ukotvením. „Hra se odehrává v lyžařské vesnici World’s End na hoře Mount Hope v britské Antarktidě. Tangerine Antarctic je název hotelu, který navrhl estonský architekt Kaur Stőőr, a kde se odehrává většina dění. Je to místo, kde vás uvězní sněhová bouře, a zároveň jedna z důležitých postav tohoto detektivního RPG,“ uvedli tvůrci.

Tangerine Antarctic zdroj: Dark Math Games

Změna názvu dává smysl – XXX Nightshift byla podle mnohých až příliš nešťastná volba, která spíš než na horské letovisko upomínala na vykřičenou čtvrť. Přechod do třetí osoby navíc dost jasně ukazuje snahu odlišit se od Disco Elysium, přestože příběhové základy zůstávají nápadně podobné. I proto je na místě obezřetnost a osobně se o kvalitách ráda nechám přesvědčit nějakými konkrétnějšími ukázkami.

Projekt Tangerine Antarctic je jen jedním z několika nástupnických titulů, které vznikají po rozpadu původního studia ZA/UM. Všechny tyto hry se snaží navázat na odkaz legendárního RPG, ale každá z trochu jiné perspektivy. Vedle detektivního RPG z horské chaty by nás v příštích letech měl čekat také psychologický Hopetown od Longdue Games a špionážní Zero Parades od pohrobků přímo ze ZA/UM. Další dvě studia vzešlá z tvůrců Disco Elysium, Red Info a Summer Eternal, své hry zatím nepředstavily.

Smarty.cz
Tagy:
RPG third person psychologický temné CRPG detektivní
Zdroje:
Dark Math Games
Hry:
Tangerine Antarctic
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení

Nejnovější články