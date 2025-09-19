Nástupce Disco Elysium mění směr. XXX Nightshift míří do 3D s novým názvem

Pamatujete si na XXX Nightshift? Hru, která se loni dostala do popředí zájmu jako jeden z duchovních nástupců Disco Elysium od jednoho z odštěpených týmů? Tehdy šlo o izometrické RPG, kde jste se měli ocitnout v roli policistky uvězněné v luxusním antarktickém lyžařském středisku, v němž se začaly dít brutální vraždy. Stylizace dialogů v postranním panelu okamžitě připomínala kultovní Disco Elysium.
Pokud ano, rovnou na to zapomeňte. Vývojáři z Dark Math Games oznámili radikální změnu: projekt se nově jmenuje Tangerine Antarctic a mění se také jeho perspektiva – místo izometrického pohledu půjde o RPG ze třetí osoby.
Studio vysvětluje změnu názvu příběhovým ukotvením. „Hra se odehrává v lyžařské vesnici World’s End na hoře Mount Hope v britské Antarktidě. Tangerine Antarctic je název hotelu, který navrhl estonský architekt Kaur Stőőr, a kde se odehrává většina dění. Je to místo, kde vás uvězní sněhová bouře, a zároveň jedna z důležitých postav tohoto detektivního RPG,“ uvedli tvůrci.
Změna názvu dává smysl – XXX Nightshift byla podle mnohých až příliš nešťastná volba, která spíš než na horské letovisko upomínala na vykřičenou čtvrť. Přechod do třetí osoby navíc dost jasně ukazuje snahu odlišit se od Disco Elysium, přestože příběhové základy zůstávají nápadně podobné. I proto je na místě obezřetnost a osobně se o kvalitách ráda nechám přesvědčit nějakými konkrétnějšími ukázkami.
Projekt Tangerine Antarctic je jen jedním z několika nástupnických titulů, které vznikají po rozpadu původního studia ZA/UM. Všechny tyto hry se snaží navázat na odkaz legendárního RPG, ale každá z trochu jiné perspektivy. Vedle detektivního RPG z horské chaty by nás v příštích letech měl čekat také psychologický Hopetown od Longdue Games a špionážní Zero Parades od pohrobků přímo ze ZA/UM. Další dvě studia vzešlá z tvůrců Disco Elysium, Red Info a Summer Eternal, své hry zatím nepředstavily.