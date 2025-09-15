Fire Emblem se vrací. Ve Fortune's Weave se plní přání výhercům hrdinských her
zdroj: Nintendo

Fire Emblem se vrací. Ve Fortune's Weave se plní přání výhercům hrdinských her

Switch 2

15. 9. 2025 16:40

Galerie

Majitelé Switche asi potvrdí, že zlatým hřebem uplynulého streamu Nintendo Direct bylo oznámení nového dílu série Fire Emblem. Ta v roce 2023 skrze Fire Emblem Engage trochu zklamala, proto má co napravovat. Jak to ale z náznaků vypadá, Fire Emblem: Fortune's Weave půjde spíše ve šlépějích bravurních Three Houses.

Nintendo je zatím kolem novinky tajemné, proto akorát do světa vypustilo první krátkou ukázku. K vidění je v ní kus taktických soubojů i slušná porce filmečků, kde se láká na příběhovou linku. Události se budou točit kolem hrdinských her, jejichž vítězi Divine Sovereign splní jedno přání.

zdroj: Nintendo

Každý z účastníků turnaje má trochu jinou motivaci. Cai se snaží zachránit svého otce, Theodora zase hledá sílu, aby mohla vést svůj lid. Motivace bělovlasého Dietricha jsou pak nejasné, ale vypadá to, že jeho kupředu žene pomsta.

Jinak toho oficiálně zas tolik nevíme, snad až na hrubé datum vydání stanovené na rok 2026. Vzhledem k tomu, že první čtvrtletí už je docela plné, je pravděpodobné, že se v tomto případě počítá spíše s létem. Nechme se ale překvapit. První Switch má v tomhle případě smůlu, novinka vyjde pouze na jeho nástupce.

Fire Emblem Engage
Novinky
Nový Fire Emblem na obzoru? Fanoušci se domnívají, že našli člověka, který na něm pracoval

Bystré oči fanoušků z ukázky už vydedukovali, že i přes odlišné zasazení bude Fire Emblem: Fortune's Weave spjaté se zmíněnými Three Houses. Největší spojení prozrazuje Sothis – bůh spjatý s hlavní postavou dílu z roku 2019. V ukázce se nicméně vyskytuje i démonická bestie, která byla součástí příběhu Three Houses, a zdá se, že některé postavy v ukázce využívají tzv. Crest Stones, které se představily taktéž tam.

I když ale budeme předpokládat, že se hra odehrává ve stejném světě, zůstává otázkou, jak moc propojené oba díly budou. Ať už to bude jakkoliv, majitelé Nintenda Switch 2 by se měli dočkat dalšího skvělého taktického RPG, které snad přidá i další důvod, proč si konzoli pořídit.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
