Nový Fire Emblem na obzoru? Fanoušci se domnívají, že našli člověka, který na něm pracoval

22. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pro ty přemýšlivější, kteří si pořizují platformy od Nintenda nikoliv kvůli Mariovi a Zeldě, ale třeba pro bravurní strategickou sérii Fire Emblem, máme dobré zprávy – značka nejspíš plánuje vystrčit hlavu z písku na Nintendo Switch 2.

O detektivní práci se postarali fanoušci, konkrétně streamer Doctre81, který na LinkedInu vypátral seniorního 3D grafika (jeho jméno nezveřejňuje), jež pracoval dříve pro Square Enix, Segu a Cygames. Ve svém životopise má ale výtvarník i štaci u Nintenda od ledna do dubna letošního roku s prací na „pokračování strategického RPG pro Switch 2“.

Přestože konkrétní hru neuvádí, s velkou pravděpodobností jde právě o titul ze série Fire Emblem. Na přetřes přichází i možnost Advance Wars, ale ty jsou delší dobu u ledu a vykoukly akorát ve formě remaku Advance Wars 1+2: ReBoot Camp. Zato Fire Emblem vychází pravidelně od roku 1990.

Nemusí jít přímo o plnohodnotný nový díl, ale klidně i o remake staršího nebo třeba pouze upgrade Three Houses či Engage pro Nintendo Switch 2. Otázkou by pak bylo, co by vylepšení obsahovalo, když třeba vyšší snímková frekvence u tahové strategie není dvakrát nutná.

Necháme se překvapit, Nintendo Switch 2 na svoji záplavu nových neoznámených her ještě čeká. Fire Emblem Engage vyšel v roce 2023 a oproti brilantnímu Three Houses šlo v některých ohledech o krok zpátky. „Hodnocení sráží fakt, že ta samá série předvedla v minulém díle mnohem víc. Socializační složka působí zbytečně až otravně a občas mě plochost postav a příběhu od hraní spíše odrazovala. Jde o hru s vynikajícím tahovým soubojovým systémem, ovšem výplňovou příběhovou složkou,“ psal tehdy v recenzi Aleš.